La policière est toujours entre la vie et la mort

L’accident qui s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, sur la N7, a secoué une grande partie du Luxembourg. Un policier y a perdu la vie et une de ses collègues, mère de deux enfants, est toujours entre la vie et la mort, a confirmé à L’essentiel le président du Syndicat national de la police grand-ducale (SNPGL), Pascal Ricquier. Elle est actuellement dans le coma.

Selon les derniers éléments de l’enquête, il est aux alentours de 2h, samedi matin, quand la policière prend place, côté passager, dans une voiture de police qui prend en chasse un conducteur qui a refusé de s’arrêter à un contrôle. Quelques instants plus tard la voiture de police fait demi-tour un peu trop abruptement et se fait percuter par une camionnette de police qui poursuivait également le fuyard.

Mauvais fuyard arrêté

Un homme est rapidement arrêté: il vit à proximité et conduit une voiture qui correspond au signalement du chauffard. Il est arrêté sur son lieu de travail, un supermarché du coin. Il est relâché quelques heures plus tard, son innocence ayant été prouvée grâce au visionnage de la vidéosurveillance d’une station-service de Weiswampach. «Ce sont des choses qui peuvent arriver», justifie Pascal Ricquier.

Dans la soirée, le véritable chauffard a été interpellé: le chef d’entreprise de 37 ans, vivant dans le nord du Luxembourg, a «avoué avoir pris la fuite avec son véhicule, étant conscient d’avoir abusé de boissons alcoolisées», a indiqué dimanche, le parquet de Diekirch, qui l’a inculpé d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires et placé en détention préventive. Il risque jusqu’à 5 ans de prison.

Au micro de RTL mardi, l’avocat du suspect s’est interrogé sur le lien effectif qui peut exister entre la collision des deux voitures et la fuite de son client. Ce dernier, très affecté psychologiquement, a été pris en charge. On ignore encore s'il était seul dans sa voiture au moment des faits.

(sw/L'essentiel)