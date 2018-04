Une appli permet de tester son accès Internet

L'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), qui se charge de réguler les réseaux et les services de communication notamment, a présenté ce lundi sa nouvelle application, checkmynet.lu. Téléchargeable gratuitement sur l'Apple Store ou sur le Google Play, cet outil permet aux utilisateurs de mesurer la performance de leur service d'accès à l'Internet, fixe et mobile dans le pays. Les consommateurs peuvent ainsi vérifier s'il correspond à la performance de l'abonnement souscrit auprès de leur opérateur.

Simple d'utilisation, on lance l'appli et les résultats affichent la vitesse de téléchargement ascendant et descendant. La quantité de la bande passante est testée, selon que l'on veuille regarder des vidéos en streaming ou jouer en ligne par exemple. Les résultats apparaissent sous forme de points allant du vert - la qualité la meilleure - au rouge, la moins bonne. Les points s'affichent ensuite sur une carte géographique et sont sauvegardés dans l'historique de recherche.

«Les utilisateurs peuvent faire valoir leurs droits auprès de leur fournisseur, en leur présentant les tests réalisés via l'appli et aussi faire appel à notre service de médiation», précise Luc Tapella, directeur de l'ILR. Cet outil s'inscrit dans le cadre européen de la neutralité de l'Internet qui garantit l'accès au web de tous les utilisateurs, de manière égale et non discriminative.

Luc Tapella, directeur de l'ILR.

(Émilie Étienne/L'essentiel)