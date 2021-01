Pas d'union nationale sur les mesures anti-​​Covid

Le maintien, au moins jusqu’au 21 février, des mesures contre le Covid ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. La majorité, comme le Premier ministre Xavier Bettel, affirme que «les mesures ont eu des effets» mais qu'il est trop tôt pour les lever.

Un statut quo pour trois semaines



«Les mesures ont eu des effets. Il faut dire merci aux citoyens, qui les ont respectées», a déclaré Xavier Bettel en annonçant leur prolongation du 1er au 21 février. Le couvre-feu reste en vigueur entre 23 h et 6 h. Les bars et restaurants restent fermés, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique, tandis que les résidents ne peuvent toujours recevoir que deux invités à la fois, au maximum, dans leur foyer. Le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux publics. Les rassemblements publics sont très limités et encadrés.

«Ce n’est pas le moment de décider d’un relâchement, à cause du variant britannique. Il circule à une ampleur que nous ne connaissons pas encore», abonde Martine Hansen, cheffe de fraction CSV. Malgré ce constat partagé, la députée d'opposition se montre sévère à l’encontre du gouvernement, à cause «du manque de stratégie à long terme» et d’un «problème de transparence sur la vaccination». Elle réclame enfin «davantage d’aides pour les indépendants». Le CSV décidera mardi s’il soutient ou non le texte.

Les critiques fusent aussi à l’ADR, qui estime que l’amélioration de la situation, notamment dans les hôpitaux, «aurait permis des assouplissements, par exemple pour l’horeca, sous des conditions strictes», estime Fernand Kartheiser. Selon lui, le gouvernement a agi «sous pression de l’étranger, notamment de l’Allemagne». Les autorités craignent que Berlin décrète une nouvelle fermeture des frontières. Le parti votera contre la loi, tout comme les Pirates. «Nous sommes déçus de la prolongation du couvre-feu, dont l’effet n’est pas prouvé, critique Sven Clement. Les lieux dans lesquelles les gens peuvent se rassembler sont de toutes façons fermés». Il est aussi «fâché parce qu’aucune mesure de protection des données pour les personnes vaccinées n’a été ajoutée au texte».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)