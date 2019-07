Le maïs souffre du manque de précipitations

Avec un début d'été très chaud et peu de précipitations, les effets de la sécheresse commencent à se faire sentir dans les champs. Les moissons d'orge ont été de bonnes qualité et quantité. Concernant celles de blé, seigle et triticale, «pour le moment, la qualité est bonne mais pas excellente et la quantité n'est pas suffisante», explique Félix Lavandier, responsable qualité de la coopérative agricole Versis.

Pour ce qui est du maïs, le constat est plus inquiétant. «Si nous n'avons pas de pluie ces deux prochaines semaines et en quantité suffisante, ce sera catastrophique. C'est en ce moment que les plants font leurs grains», déclare-t-il. Les champs de maïs ne représentent pas la majorité des surfaces agricoles céréalières du Luxembourg. Mais le maïs rentre dans l'alimentation des bovins. «À l'heure actuelle, des fermiers piochent dans leurs réserves de l'hiver en foin et en grains», confie le responsable qualité de la coopérative.

Du côté des vignes, en revanche, tout va bien. «Seules les jeunes plantations souffrent de la sécheresse et ont besoin d'être arrosées. Sinon, pour les autres, les conditions sont, pour le moment, optimales», présente Serge Fischer, chef du service viticulture auprès de l'Institut viti-vinicole. Contrairement à l'an dernier où le raisin était d'excellente qualité et en quantité, environ 20 à 30 % de pertes sont estimées en raison du gel tardif.

(Marion Mellinger/L'essentiel)