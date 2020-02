Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Carnaval La cavalcade et diverses activités

Ce dimanche, les chars politiques seront à nouveau du cortège pour la cavalcade de Diekirch, la première de la saison de carnaval. Le départ du cortège est fixé à 14h30. Il sera possible de faire la fête jusqu'à 3h, à la Al Seeërei. Par ailleurs, des festivités de carnaval seront organisées, notamment au Hall O, à Oberkorn. Ce vendredi dès 19h, Malle Alaaf! propose un programme amusant et varié. Samedi, à partir de 21h, le traditionnel «Clochardsbal» («Bal des clochards»), un des bals les plus populaires, va garantir une véritable ambiance de carnaval. Enfin, dimanche, le Minis-Clochardsbal est l'occasion pour les plus jeunes de participer à la fête de 15h à 18h. De nombreux bars et discothèques dans le pays organiseront aussi des fêtes ce week-end.

Spectacle «Bodyguard» fait escale à la Rockhal

La comédie musicale «Bodyguard», basée sur le film du même nom sorti en 1992, est à l'affiche à la Rockhal, à Esch-Belval, avec des représentations ce vendredi à 19h30, samedi à 15h et 19h30, et dimanche, à 14h. Plus de 4 millions de spectateurs ont déjà assisté à cette grandiose adaptation à la scène de l'histoire d'amour entre une diva et son garde du corps. Les dialogues sont en allemand et les chansons en anglais.

Un aperçu de «Bodyguard»:

Littérature Des activités nature autour du livre

La semaine du livre continue jusqu’à dimanche au centre nature et forêt Biodiversum, à Remerschen. Des livres sont bien sûr exposés et vendus. Les visiteurs peuvent aussi apporter de vieux livres sur la nature dont ils n’ont plus besoin. Ils seront placés dans le coin lecture du biodiversum pour que d’autres visiteurs puissent en profiter toute l’année. En outre, de multiples ateliers pour enfants et adultes sont encore proposés ce week-end. Ainsi samedi, ils pourront créer le design de leur propre marque-page en compagnie d’un artiste. Et dimanche, ils confectionneront des bombes à graines pour multiplier les plantes, rempliront leur propre livre de leurs histoires et dessins…

Salon Le plein de tissu à Luxexpo The Box

Ce samedi, de 10h à 17h, les adeptes de couture referont leurs stocks à Luxexpo The Box lors du Salon du tissu. Un grand choix de tissus et de mercerie sera proposé et un revendeur montrera comment fabriquer des habits avec les dernières machines.

Exposition En exploration photo à la Minett

Les photographes du Photo Club Esch sont partis en expédition au musée national des Mines, à Rumelange. Ils en ont ramené matière à une exposition, «An den Déift vunn Minett» («Dans les profondeurs de la Minette»), qui est à voir dès ce vendredi, à 19h, et tous les vendredis, de 20h à 22h, et sur rendez-vous jusqu'au 17 avril, à la galerie du PCE, au 1, place de la Résistance, à Esch.

Concert L'Impératrice, pop française revigorée

Le groupe français L'impératrice se produit ce samedi soir à L'Atelier à Luxembourg. Le sextuor parisien, qui se situe entre la pop classique et la disco galactique, est devenu la pierre angulaire de la scène pop française revigorée. Dans leur premier album sorti en 2018, il est possible de trouver de la pop suave («Erreur 404» & «Là-Haut») et un morceau idéal pour le dancefloor («Matahari»). «Nous ne sommes pas un groupe très engagé, on a essayé de rester sur l’image et l’hédonisme, raconter des histoires», raconte le groupe à L'essentiel. Notre interview est à retrouver ici.

«Matahari» de L'impératrice:

Conférence Une soirée autour des expériences de mort imminente

Les expériences de mort imminentes (EMI) sont connues du grand public depuis 1975 et la sortie du livre du Dr Moody «La vie après la vie». Le phénomène EMI interpelle, il questionne, fascine et quelquefois fait peur. Des personnes qui ne se connaissent pas entre elles racontent leur histoire, leur expérience à la frontière de la mort. Que sait-on aujourd’hui de ce phénomène? Qu’en dit la science à l’heure actuelle? Une conférence sur le sujet est organisée ce samedi, à partir de 17h, au Novotel Kirchberg, à Luxembourg.

Frédéric Médina, l'un des deux conférenciers, affirme avoir vécu une expérience de mort imminente. Il témoigne:

Spectacle Des drag queens londoniennes en cabaret

Les drag queens londoniennes, The Vixen, seront ce vendredi et ce samedi, de 19h30 à 3h du matin, au Café AAL Brauerei à Redange-sur-Atert, pour un dîner spectacle de cabaret. Page Facebook: Dîner spectacle avec The Vixens

Concert Des pionniers de la scène indie-pop belge

Sharko sera en concert ce vendredi, à 20h, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette. Les pionniers de la scène indie-pop belge sont apparus il y a deux décennies avec l'album «Feuded». La formation emmenée par David Bartholomé a sorti l'an dernier son huitième album. Produit par Luuk Cox, Jukka Jahnukainen et Stan Neff, «Glucose» dévoile une électropop aérienne sur douze nouveaux morceaux, parmi lesquels le single «Uppercut».

«Uppercut» de Sharko:

Club Les soirées LVDL de retour

Les soirées «LVDL» reviennent ce samedi, à partir de 23h30, au White Luxembourg, à Foetz. Au menu, le meilleur des rythmes latino, reggaeton, afro et R'nB, avec les DJ F-One, Nobrega et Bo aux platines.

Visite Un tour avec les étudiants

Vendredi, l'Erasmus Student Network Luxembourg organise une visite de la capitale, de 15h à 19h, au départ de la Gëlle Fra, place de la Constitution. La visite se terminera par une bière. Page Facebook de l’événement: Erasmus Student Network Luxembourg - ESN LU

Club Une valeur sûre de la scène techno

La DJ roumaine Nusha se produira ce samedi, à partir de minuit, à The Room, à Luxembourg. Originaire de Bucarest, elle est devenue une valeur sûre de la scène minimale techno. L'artiste a signé des tracks sur Autektone ou Orange Records.

Un aperçu de Nusha:

Marché Des antiquités à trouver

Porcelaines, sets de vaisselle, poupées anciennes... La section CSV Walferdange organise un marché aux puces, dimanche, de 9h à 17h, au centre culturel Prince-Henri, à Walferdange.

(L'essentiel)