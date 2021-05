Le Hip Hop Marathon leur a fait oublier la pandémie

Le Hip Hop Marathon fait son retour après une année d'absence. La pandémie n’aura pas eu raison du projet en 2021. Avec du hip-hop, du rap, du beatbox et même des graffitis digitaux, les 150 élèves d’une dizaine d’établissements s'en sont donné à cœur joie pour cette 10e édition.

«Ça me fait peur de danser devant tout le monde, mais ça va aller. C’est une bonne expérience et on s’amuse bien» confie Géraldine, qui a présenté un show de hip-hop. Malgré le stress, cette élève de 14 ans a fait ses premiers pas sur scène mercredi dans une ambiance qu’elle n’avait plus retrouvée depuis plus d’un an. «C’est super d’être dans une salle de spectacle, ça m’avait manqué. Rester à la maison confinée, ce n’est pas pour moi, je veux sortir», affirme-t-elle.

Voir autant d’implication de la part des élèves apporte une certaine fierté aux enseignants, mais surtout aux artistes locaux qui les ont coachés. «Je leur ai fait comprendre que c’est une grande chance qu’ils ont de participer à ce projet. Et je suis fier de voir qu’ils s’en sont bien sortis malgré le stress», atteste le rappeur luxembourgeois Maz. Pour les dix ans du projet, un site Internet présente les archives des précédentes éditions.

(Noémie Koppe/L'essentiel)