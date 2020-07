«Le dépistage massif? Une fausse bonne idée»

Face à l'augmentation des cas positifs au Covid-19 au Luxembourg, une certaine inquiétude monte dans les régions frontalières du pays. Et des spécialistes de la santé n'hésitent pas à donner leur point de vue sur la question. «Le dépistage massif, c'est une fausse bonne idée. Cela montre que l'on est puissant économiquement, mais c'est un mauvais signal envoyé à la population». Les mots sont de Jean-Sébastien Goffinet, pharmacien à l'Hôpital d'Arlon, dans le service Biologie clinique.

Interrogé, ce vendredi, par le quotidien La Meuse sur le déconfinement au Grand-Duché, il craint un retour de l'épidémie de Covid-19 dans le sud de la Belgique via le Luxembourg. «On pense que si l'épidémie doit revenir, ce sera du côté luxembourgeois», précise-t-il d'emblée lors de l'interview. «Le Luxembourg a peut-être trop rapidement déconfiné sa population et il y a eu plus de laxisme au niveau des bulles à respecter». Ce qui explique, selon lui, en partie, une reprise des infections. Jeudi, en effet, la hausse du nombre de contaminations s'est à nouveau confirmée au Luxembourg avec 69 nouveaux cas détectés sur près de 9 000 tests réalisés.

Les chiffres sont rassurants en Belgique

Avant la crise du Covid-19, près de 40 000 frontaliers belges venaient tous les jours travailler au Grand-Duché. Ils sont nettement moins aujourd'hui avec les nouvelles autorisations liées au télétravail, mais les flux ont repris progressivement de part et d'autre de la frontière belgo-luxembourgeoise. Et par la même occasion une possibilité accrue d'être touché par le virus qui continue de circuler. «Il y a eu un excès de confiance de la population luxembourgeoise», poursuit Jean-Sébastien Goffinet. «La méthode appliquée en Belgique est perfectible, mais le tracing fonctionne. Il permet de circonscrire facilement les citoyens à risque».

De manière assez surprenante en effet, alors que la Belgique n'en menait pas large au début de l'épidémie de Covid-19, et plus particulièrement début avril, les chiffres publiés début juillet par l'institut belge de santé Sciensano sont plutôt rassurants. Sur les sept derniers jours, le nombre moyen de personnes infectées en Belgique n'est plus que de 84 cas positifs sur un total estimé à 62 357 depuis le début de la crise. En province de Luxembourg, la plus proche du Grand-Duché, on a pu dénombrer, à ce jour, un total de 1 474 personnes touchées par le Covid-19. Rien que la semaine dernière, 16 cas seulement ont été découverts dans cette région plus rurale que les autres en Belgique, où il faut également préciser que le nombre de tests est inférieur au Grand-Duché voisin.

(fl/L'essentiel )