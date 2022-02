Deux kilos de déchets par jour et par habitant

En 2020, les services municipaux ont ramassé près de 500 000 tonnes de déchets au Grand-Duché, soit 790 kg par habitant, selon des données publiées par Eurostat. Soit un peu plus de 2 kg de déchets par habitant et par jour. Seuls les Danois en produisent plus (845 kg). Les Maltais complètent le podium (643 kg). Les Allemands sont 4e (632 kg), les Français 9e (537 kg). Les Belges (416 kg) sont en dessous de la moyenne de l'UE (505 kg).

Eurostat note que seuls sept pays de l'UE génèrent moins de déchets qu'en 1995 (dont la Belgique, -9%). Cette année-là, les services municipaux ramassaient moitié moins de déchets (240 000 tonnes), ce qui représentait 587 kg par habitant.

À noter qu'en 2020 au Luxembourg, sur les 790 kg de déchets par habitants, 418 ont été recyclés, soit 53%. Quasiment au même niveau que la Belgique (54%), bien au-dessus de la France (42%) mais loin de l'Allemagne, qui a valorisé 67% de ses déchets municipaux en 2020.

