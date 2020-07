60 élèves sont infectés, 27 classes en quarantaine

De nombreux lecteurs ont écrit à L'essentiel, ces derniers jours, pour s'inquiéter de cas de coronavirus dans des écoles. «Je viens d'entendre parler de la fermeture d'une classe à Belvaux», déplorait l'un. Une autre disait qu'«un enfant de cycle 1 à Esch et toute sa famille sont contaminés». Une «maman inquiète» a eu vent de cas de Covid-19 dans l'école de sa fille à Pétange et regrette de ne pas avoir été avertie.

Les élèves aidés



Après avoir profité de vacances bien méritées, les élèves du fondamental et du secondaire auront droit à du soutien scolaire pour se remettre à niveau et combler les lacunes. Le ministre Meisch a annoncé ce vendredi que des contenus seront mis en ligne à compter du 24 août. Ils pourront être utilisés de manière autonome par les élèves et les parents. Pour les élèves qui ont besoin d'une aide plus personnalisée, des cours de soutien seront organisés du 29 août au 11 septembre, axés surtout sur les maths et les langues. Replacer les apprentis



Des apprentis ont perdu leur apprentissage en raison d'entreprises qui n'ont pas survécu à la crise du Covid. Le gouvernement va mettre en place des aides directes aux entreprises qui reprendraient ces apprentis. Des formations professionnelles vont aussi être mises en place dans les lycées pour les apprentis qui ne trouveraient pas de nouvelles places.

Le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, a confirmé que les élèves des écoles et lycées du pays étaient «aussi touchés par le virus, comme toutes les autres catégories d'âge». D'après les chiffres fournis par le ministre lors de sa conférence de presse, 19% des personnes contaminées au Luxembourg ont de 0 à 19 ans, «dont une grande partie d'écoliers». Dans le fondamental, 30 élèves sont infectés, ainsi que quatre enseignants et éducateurs. En tout, 20 écoles sur les 157 du pays sont concernées et 15 classes ont été placées en quarantaine. Dans le secondaire, 30 lycéens sont touchés par une infection active et 13 lycées sur 37 sont touchés. Douze classes ont été mises en quarantaine.

«Il y a plus de risques à ne pas aller à l'école»

Des chiffres moins alarmants qu'il n'y paraît, a tenu à rassurer Claude Meisch. «Nous avons en tout 27 classes sur 6 400 qui sont concernés et 60 élèves sur 90 000», a dédramatisé le ministre. Qui indique que les infections n'ont pas l'air de se faire au sein de l'école. «Nous n'avons à ce stade aucun cas de transmission confirmé au sein de l'école ou du lycée. Il y a deux cas pour lesquels le doute subsiste, mais si les deux élèves ont été ensemble à une fête, il est plus probable que l'infection se soit faite là», a noté Claude Meisch. Qui souligne que le schéma le plus fréquent est une infection contractée au domicile. «Il y a plus de risque à ne pas aller à l'école, où nous appliquons de hauts standards de qualité, qu'à y aller».

Face à l'inquiétude des parents, le ministre dit pouvoir «comprendre la panique» sur ce que certains perçoivent comme une mauvaise communication. «C'est à l'inspection sanitaire de communiquer avec les parents des élèves concernés par les quarantaines, pas aux écoles. Mais il y a parfois aussi une mauvaise communication au sein même des écoles». L'Éducation nationale et l'inspection sanitaire sont en train de se concerter pour améliorer ce point.

Quoi qu'il en soit, l'école n'est ni plus ni moins touchée que le reste de la société luxembourgeoise, estime Claude Meisch. Qui indique qu'une analyse détaillée des chiffres et des faits sera effectuée par la taskforce Covid en place au Luxembourg, en vue de préparer la rentrée. «Tout le monde ne croit pas ce que je raconte. La taskforce apportera un regard indépendant. Nous devons cela aux élèves et aux parents. Il faut détecter les voies de propagation du virus pour en tirer les enseignements».

(jw/L'essentiel)