Le lac d'Echternach sera une zone de baignade

«Les principaux piliers du développement de la ville étaient et sont la culture, le tourisme et le commerce». C'est en ces termes que le bourgmestre d'Echternach, Yves Wengler, a entamé sa conférence de presse, jeudi. En 2019, deux «people counter» (compteurs de personnes) avaient été installés dans la commune, afin d'évaluer le flux de visiteurs. Les appareils de haute précision, qui ont d'ailleurs été fabriqués à Echternach, ont indiqué que, pour la première fois dans l'histoire de la ville, plus de 700 000 visiteurs avaient foulé les pavés de la plus ancienne cité du Luxembourg l'année passée, a rapporté avec fierté Yves Wengler.

Un vaste programme culturel



Lors de la conférence de presse, le



Un aperçu de la programmation de la nouvelle édition du



Lors de la conférence de presse, le Trifolio en a profité pour présenter sa programmation semestrielle . Il sera, entre autre, possible d'y apprécier l'un des plus grands spectacles de tambours au monde «Kokobu - The Drums of Japan» ou le groupe original d'Amy Whinehouse «Forever Amy».Un aperçu de la programmation de la nouvelle édition du festival Echterlive , qui se déroule du 17 au 19 juillet, a également été dévoilé.

Parmi eux, 40% étaient des touristes, selon plusieurs sondages menés en collaboration avec un institut de recherche. Echternach attire avant tout les Allemands (20%) et les Néerlandais (14%), en quête de repos, mais les Luxembourgeois (29%) aiment également venir s'y promener. D'après le bourgmestre, le nombre de visiteurs journalier moyen s'élève à 2 273 et atteint son maximum, le week-end.

Pour faire face à l'affluence croissante de touristes, la ville entend suivre le rythme avec de nombreux projets de construction. M. Wengler a notamment mentionné le «Masterplan Gare», un plan de développement du campus scolaire le long de la Sûre. La capacité actuelle de 420 élèves doit être augmentée à 600 élèves, ce qui devrait donner lieu à une «réserve pour 10 à 20 ans». Cela implique également des frais à hauteur de 12 millions d'euros pour les mesures de protection contre les inondations en raison de la proximité du campus avec le cours d'eau. Par ailleurs, le projet «Oachtergäert» devrait permettre de créer 122 nouvelles maisons d'habitation, afin de faire face à la pénurie de logements.

«Une véritable zone de baignade»

En parallèle, la zone de loisirs autour du lac d'Echternach doit devenir encore plus attractive. La ville prévoit un réaménagement complet de l'entrée du site et envisage de transformer une partie du plan d'eau en zone de baignade. Actuellement, les nageurs s'aventurent dans le lac à leurs propres risques et périls. Avant la concrétisation de la zone de baignade officielle, il faut cependant procéder à un dévasement. Même s'il n'existe pas encore de solution définitive pour le stockage temporaire de la vase, M. Wengler se réjouit d'ores et déjà: «Nous aurions ici une véritable zone de baignade qui offrirait un plaisir différent de celui d'une piscine», dit-il.

Et le bourgmestre voit encore plus loin pour sa commune. Étant donné que la célèbre procession dansante d'Echternach est reconnue comme patrimoine culturel immatériel par l'Unesco, M. Wengler souhaite se voir décerner le label du patrimoine mondial pour le «paysage urbain unique avec ses nombreuses caractéristiques architecturales». Mais d'ici là, «il reste un long chemin à parcourir», a souligné le bourgmestre.

(dm/L'essentiel)