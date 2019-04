Née aux États-​​Unis, elle risque de tout perdre

«En 2020, je n’aurai plus le droit d’avoir un compte en banque. Je ne pourrai plus me faire verser mon salaire, faire un virement à la maison relais, contracter un emprunt immobilier avec mon conjoint. Et cela en raison de mes origines», relate Julie Hocquet.

La Belge, résidente et travaillant au Grand-Duché, est une Américaine accidentelle. Née aux États-Unis, elle possède la nationalité en vertu du droit du sol, sans y avoir vécu ni travaillé. Ces Américains sont estimés à 300 000 dans l’UE. Depuis Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), une loi adoptée par Washington en 2010, le fisc américain recueille auprès des banques étrangères des infos sur les clients américains.

«Nous sommes conscients de la situation»

Pour cela, la banque doit connaître le numéro de sécurité sociale américain du client. Or, «comme beaucoup d’Américains accidentels, je n’en ai pas», dit Julie. Malgré des démarches kafkaïennes, «je n’arrive pas à me le faire attribuer». Une solution? Renoncer à la nationalité américaine. La démarche est longue, coûteuse et «m’obligerait à renier une partie de mon histoire».

Le délai accordé aux banques par le fisc américain pour se mettre en conformité expire fin 2019. Ensuite, si elles n’ont pas clôturé ces comptes «non conformes», elles s’exposent à des sanctions. «Nous sommes conscients de la situation, dit-on à l’Association des banques et banquiers, Luxembourg. Nous nous alignons sur la Fédération bancaire européenne, qui essaye de trouver une solution avec Washington». L’Association des Américains accidentels en France est, elle, montée au créneau.

(Séverine Goffin/L'essentiel)