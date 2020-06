Ces cyclistes ont fait le tour du Luxembourg à vélo

La météo actuelle est idéale pour des sorties à vélo. Un groupe de cyclistes belges a vu les choses en grand et a organisé mardi, le jour de la fête nationale, un tour du Luxembourg. Le tracé, repéré par l’un des membres avant, épouse presque parfaitement les frontières du Grand-Duché. «Nous sommes simplement allés un peu en Belgique et en Allemagne pour éviter les grands axes», explique Fricky, l’un des pédaleurs. Les pistes cyclables ont aussi été bannies au bout d’un certain temps, «car à 40km/h, on faisait peur aux gens».

Partis d’Arlon à 7h, les 19 hommes n’ont pas traîné, puisqu’ils ont parcouru les 320 kilomètres en un peu moins de 10h30, soit plus de 30 km/h de moyenne! «Stéphane et Nicolas, deux gros rouleurs, ont tiré le groupe sur 120 kilomètres, on doit les remercier!», reprend Fricky. Martin, désigné capitaine de route, se chargeait de réguler la cadence quand elle était trop élevée, notamment dans les montées. «La moyenne était élevée car nous sommes bien entraînés, certains sont très sportifs», explique Samuel, un autre cycliste.

Tout était bien organisé, notamment les pauses. «Nous nous sommes arrêtés à des stations-services pour nous ravitailler, c’était prévu à l’avance», indique Stéphane. «Vu la chaleur, nous avons bu environ 10 litres d’eau chacun, il fallait bien s’hydrater», se souvient Fricky. La plupart n’avaient jamais parcouru une telle distance dans une seule journée: «Bien sûr, il faut de l’entraînement, mais il y a forcément un peu de stress avant d’entamer un tel trajet», selon Samuel. Tout le monde est rentré vers 19h, forcément un peu fatigué. Mais pas question de laisser longtemps le vélo au garage, selon Samuel: «Nous avons notre entraînement habituel samedi!».

(jg/L'essentiel)