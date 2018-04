«Je ne crois que ce que je vois». Cette phrase semble totalement anodine. Sauf lorsqu'elle est prononcée par un homme aux lunettes teintées, portant une canne et tentant de trouver son chemin à la gare d'Oberkorn. À défaut d'avoir ses facultés visuelles, Sasha Lang, non-voyant, ne manque assurément pas d'humour. «­­Être non-voyant n'est pas la fin du monde. C'est tout simplement un handicap auquel il faut s'adapter», dit le Luxembourgeois.

Comme à la gare, où il se sert du dispositif d'auto-guidage au sol pour les déficients visuels. Selon les chiffres communiqués par la CFL, sur les 66 gares/arrêts du Grand-Duché, 27 en sont actuellement équipé(e)s. Beaucoup le connaissent, mais comment fonctionne-t-il exactement? En principe, il existe deux types différents, comme l'explique Sasha Lang. Des plaques rainurées sont dotées de bandes de guidage et indiquent une direction, permettant au déficient visuel de suivre son cheminement grâce à sa canne. Elles indiquent, par exemple, la direction pour la sortie ou les ascenseurs. Les plaques cloutées servent à indiquer un changement.

Sascha Lang se dit globalement satisfait du nouveau système de guidage à Oberkorn. Une annonce est faite avant l'arrivée d'un train en gare, avec le numéro de la voie. «Ce n'est pas toujours le cas dans la capitale, ce qui complique quelquefois la tâche», avoue ce père de deux enfants qui, grâce à la présence de son chien-guide Molly, n'a plus que rarement recours à sa canne.

Un handicap longtemps caché

Pour Sascha Lang, les choses étaient particulièrement difficiles au début de son handicap. À l'âge de trois ans, il a perdu la vue d'un œil à la suite d'une opération qui a échoué. L'état de son autre œil n'a cessé de se dégrader, jusqu'à ce qu'il devienne totalement aveugle à 14 ans. «J'ai tout de même fait ma scolarité dans une école normale et je n'ai appris le braille que sur le tard. J'ai toujours voulu cacher mon handicap», raconte le père de famille, aujourd'hui à la tête de deux agences de création artistique au Luxembourg et en Allemagne. Ce n'est qu'à l'âge de 25 ans qu'il a décidé d'accepter son destin en s'engageant à aider les autres.

Au Luxembourg, l'aide en matière d'accessibilité est dispensée par l'Association pour le développement et la propagation d'aides techniques pour handicapé(e)s (Adapth). Cette structure travaille en étroite collaboration avec les CFL pour la construction et la modernisation des infrastructures. «Depuis 2004, les CFL nous consultent systématiquement pour tous les plans. Nous les analysons et émettons des suggestions», souligne le directeur de l'Adapth, Fabiano Munisso. En principe, elles sont prises en compte, comme le confirment les deux parties. Dans le cadre du principe «Design for all», toutes les gares et tous les arrêts du Grand-Duché devraient être rendu(e)s accessibles aux personnes handicapées d'ici dix ans.

Pour Sasha Lang, ce serait un pas dans la bonne direction. Et il est grand temps. «Les pays scandinaves, mais aussi les États-Unis et l'Autriche, ont démarré bien plus tôt et sont beaucoup plus avancés que nous», constate l'homme de 43 ans. Pour rester dans le langage plein de malice de Sasha Lang, on peut néanmoins affirmer que «des améliorations sont en vue».

Témoignages de Erold, Thomas Et Anais. Propos recueillis par Pierre François pour L'essentiel Radio.

(Henning Jochum/L'essentiel)