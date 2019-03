«Seuls 30% des arbres affichent une bonne santé»

En cette journée du 21 mars, Journée internationale des forêts, plus de cinquante personnes se sont rassemblées en bordure de la forêt communale de Mertzig, pour un itinéraire didactique. Pour l'occasion, l'Administration de la nature et des forêts a dressé un état des lieux sur l'état des forêts au Grand-Duché de Luxembourg. L’espace forestier du Luxembourg représente 35% du territoire, soit 92 150 hectares. En 30 ans, si la surface est restée la même, l’état des arbres s’est dégradé. «Lors du premier inventaire, en 1984, nous avions 80% des arbres en bonne santé. En 2019, il ne nous en reste que 30%», déplore Elisabeth Freymann, ingénieure forestier.

Les causes de ce mal être restent multiples: la dernière sécheresse de l’été 2018, l’épidémie de scolytes, mais aussi le réchauffement climatique. «Ce sont des facteurs qui stressent nos forêts et elles deviennent donc plus vulnérables», explique Elisabeth Freymann. «D’une importance capitale pour le bon vivre et la biodiversité, les forêts doivent être préservées puisqu'elles sont nos alliées contre le changement climatique», souligne de son côté Carole Dieschbourg.

«Apprenez à aimer vos forêts»

La ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable reste pourtant optimiste et lance avant tout un appel à l’amour de la nature. «Apprenez à aimer vos forêts. À ce titre, on peut prendre l’exemple du "Petit Prince" (NDLR: œuvre la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry). Quand on apprend à connaître quelque chose, on apprend à l’aimer et on le protège».

Chacun peut ainsi y mettre du sien pour améliorer l’état de santé des épicéas, bouleaux et autres espèces d’arbres rencontrés dans les forêts luxembourgeoises. «Moins prendre la voiture, prendre les transports en commun, produire moins de déchets, cela serait déjà pas mal», conclut Carole Dieschbourg.

(Marine Meunier/L'essentiel)