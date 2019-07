Un reclassement aurait été proposé aux salariés

La filiale luxembourgeoise de la société Nicoletta, qui avait commencé les travaux de peinture sur le pont rouge à Luxembourg, a été mise en faillite le 3 juillet dernier, comme le révélait mercredi L'essentiel. Nicoletta Groupe indique ce jeudi, dans un communiqué, qu'il a d'ores et déjà proposé un reclassement aux salariés de sa filiale, auprès des autres sociétés du groupe.

Combien de salariés sont concernés? Après s'être contenté d'une réaction laconique mercredi, Thibault Humbert, le responsable du site de Nicoletta Lux, indique ce jeudi qu'il y avait «quatre salariés Nicoletta Lux en encadrement, et production selon l’avancement du chantier». Et de préciser que ces salariés étaient renforcés par du personnel d’une des structures françaises du groupe et par de la sous-traitance. «Le chantier tournait à 14 personnes en moyenne sur deux postes (matin, après-midi)», note Thibault Humbert.

Des pertes de 600 000 euros

Nicoletta Groupe avance aussi des explications pour justifier la mise en faillite de sa filiale: «Très rapidement après le début du chantier, elle a dû faire face à des surcoûts et des contraintes de productivité non prévus au cahier des charges. (...) Dès les premières difficultés financières en 2018, l’entreprise s’en est ouvert à ses principaux donneurs d’ordres, ceci régulièrement et en toute transparence. (...) Malheureusement, la situation financière s’est encore aggravée en 2019 et les délais de règlements toujours décalés sont devenus intenables».

Le groupe ajoute que sa filiale, qui avait déjà pris à son compte près de 600 000 euros de pertes, avait proposé plusieurs solutions à ses partenaires, dont le paiement en direct des fournisseurs par l’Association momentanée Tralux Eiffel, afin de terminer l’ouvrage dans les délais. «Sans succès, Nicoletta Lux n’a eu d’autre choix que de déclarer sa faillite, le 2 juillet 2019», déplore Nicoletta Groupe.

Pour rappel, Nicoletta Lux, basée à Bettembourg, avait été choisie comme sous-traitant pour refaire toute la peinture de l'immense pont suspendu à 74 mètres au-dessus de la vallée où coule l'Alzette. Du côté du ministère des Travaux publics, on s’attend désormais à ce que Tralux Construction et Eiffel Deutschland, qui avaient remporté la soumission publique, trouvent un remplaçant au plus vite. Alors que les congés d'été semblaient un moment propices à la réalisation de ces travaux, ils devraient prendre un peu plus de retard. Retard déjà estimé à un an.

(ol/L'essentiel)