Pour le Nouvel An, les pétards seront... confinés

«3, 2, 1... Bonne année!». Il est tentant d'accompagner cette phrase de pétards et feux d'artifice pour célébrer le passage à la nouvelle année. Au Luxembourg, ce sont les communes qui décident d'autoriser ou non cette pratique. Au moins une cinquantaine d'entre elles, dont Differdange, Esch-sur-Alzette, Dudelange, Diekirch, Grevenmacher et Junglinster, ont interdit ces engins pour le Nouvel An.

Dans la capitale, «il est interdit de tirer des feux d'artifice sur la voie publique sans l'autorisation de la bourgmestre», rappelle la commune. Concernant les propriétés privées, «la Ville déconseille fortement d'allumer des feux d'artifice ou pétards, par respect du voisinage et des animaux». Des arguments aussi mis en avant par de nombreuses communes pour justifier l'interdiction.

«Une vigilance accrue est de mise»

Certaines villes permettent quand même d'illuminer le ciel ou de faire du bruit pour le Nouvel An, pour une durée limitée. C'est le cas d'Ettelbruck, de Weiswampach, de Dippach ou encore de Kaërjeng.

Par ailleurs, la police rappelle que seules les catégories d'artifices F1 et F2 peuvent être vendues au grand public. Elles présentent un faible risque et un faible niveau sonore. «Nous rappelons que pétards et feux d'artifice sont des explosifs, et non des jouets. Une vigilance accrue est de mise», ajoute la police.

(L'essentiel/Marion Mellinger)