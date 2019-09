«Des jeunes filles de 8 ans parlent de la sexualité»

Le phénomène n'est pas nouveau, mais disons qu'il ne va pas en s'arrangeant. Les adolescents d'aujourd'hui, comme globalement ceux depuis quelques générations, sont confrontés à l'hypersexualisation de la société. Tous les jours les publicités, les échanges dans la cour d'école, les plateaux télé... renvoient un message sexualisé. Une sexualité plus ou moins explicite et d'autant plus présente que les jeunes ont «accès à beaucoup de canaux différents, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones...», explique Valérie Doyen, sexologue belge invitée au Luxembourg, cette semaine, pour des conférences sur le sujet, organisées par le Foyer Meederchershaus.

«Et que dire des réseaux sociaux?», ajoute le médecin, qui pratique à Liège, interrogée par L'essentiel. Le constat masquerait donc un véritable problème sociétal. «C'est un sujet qui revient très souvent en consultation. Avant, je recevais surtout des adolescents de 15 à 17 ans, aujourd'hui des jeunes filles de 8 ou 9 ans viennent pour en parler», glisse Valérie Doyen. Et ce qu'elle remarque en Belgique est vrai aussi au Luxembourg: «C'est un problème dans beaucoup de pays d'Europe, pour ne pas dire un problème universel».

Et pourtant, le sexe ne doit pas être tabou

Concrètement, cette hypersexualisation a des répercussions sur l'intime. «On prône trop, autour de nous, l'idée de performance. Les jeunes le voient, l'entendent, et tous ne sont pas à l'aise, ni avec l'idée de séduction ni avec leur corps», développe Mme Doyen. Selon elle, les premières traces de cette hypersexualité ambiante remontent à plus d'un siècle, mais de plus en plus de jeunes sont concernés et aujourd'hui même les spécialistes ont dû s'adapter et moduler leur message en consultation.

Et pourtant tout n'est pas négatif. L'évocation du sexe ne doit pas être un tabou. «Par exemple certaines vidéos sur le web sont justes, contiennent les bonnes informations et peuvent aider, glisse Valérie Doyen. Il faut sortir des extrêmes et trouver un juste milieu, sans diaboliser totalement».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)