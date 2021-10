Il s'endort au volant après un accident sur l'A4

Les conduites addictives peuvent avoir toutes sortes de conséquences, même les plus improbables. Les policiers ont ainsi retrouvé un automobiliste endormi au volant de sa camionnette, après un accident sur l'A4, à hauteur de Pontpierre, ce lundi, peu après minuit, selon les informations du bulletin.

L'homme avait heurté plusieurs fois la glissière de sécurité alors qu'il se dirigeait vers Esch-sur-Alzette. Pas perturbé pour un sou, le conducteur a poursuivi sa route et ce sont d'autres automobilistes qui ont alerté la police. Sur place, les fonctionnaires ont donc trouvé l'homme endormi à son volant, indemne, ainsi que plusieurs canettes vides. La police a également confisqué un joint retrouvé dans l'habitacle. L'automobiliste n'était apparemment pas en possession d'un permis de conduire.

Conduit à l'hôpital pour y être examiné, l'homme a subi un test de drogues qui s'est révélé positif. Au moment de passer au contrôle d'alcoolémie, l'individu s'est mis à injurier les agents et le personnel de l'hôpital et à devenir menaçant. Son comportement lui a valu une nuit en cellule de dégrisement et une plainte pénale.

(L'essentiel)