Le prix du sans plomb 95 augmente encore

Après une augmentation de près de six centimes par litre vendredi dernier, le sans plomb 95 va subir une nouvelle hausse de tarif ce jeudi, dans toutes les stations-services du Luxembourg. La majoration sera cette fois plus mesurée (1,8 centime/litre) et portera le prix de ce carburant à 1,440 euro/litre.

Aucun changement de tarif n'interviendra en revanche pour le sans plomb 98 et le diesel. Le premier continuera à s'afficher à 1,505 euro/litre et le second à 1,338 euro/litre.

(pp/L'essentiel)