Ivre et sans permis, il se fait prendre à cause d'un rétro

Il était un peu moins de 17h, dimanche, quand un accident de la circulation mineur s'est produit entre Warken et Ettelbruck. Le rétroviseur d'une voiture a été endommagé lors d'une manœuvre de dépassement. Un accrochage qui aurait pu être quasi sans conséquence... Mais le conducteur impliqué dans l'accident a refusé de remplir un constat à l'amiable et a continué sa route. Il a pu être repris par une patrouille un peu plus tard, explique ce lundi matin la police grand-ducale.

En contrôlant l'alcoolémie de l'automobiliste, les agents ont constaté qu'il avait trop bu pour prendre le volant. Qui plus est, en continuant leurs investigations, les policiers ont découvert que l'auteur du délit de fuite était sous le coup d'une interdiction de conduire qu'il n'a pas respectée. La police a du coup enregistré l'incident et la voiture du fautif a été confisquée sur ordre du parquet.

Deux autres automobilistes ivres se sont fait confisquer leur permis de conduire dimanche. Le premier avait été signalé vers 18h parce que sa conduite sur l'A13 ne semblait pas normale. Il a été repris dans la Zone industrielle Riedgen, à Dudelange. Le second avait pris une rue à contre-sens depuis la route de Thionville, vers 23h10. Il a percuté un autre véhicule qui venait face à lui, blessant légèrement deux personnes.

(L'essentiel)