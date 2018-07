Les salariés de la construction ont défilé

Après 10 heures de travail, «et plus pour certains» selon Jean-Luc de Matteis de l’OGBL, un bon millier de personnes s’étaient donné rendez-vous jeudi soir sur le boulevard de la Pétrusse. Les salariés du bâtiment étaient en effet mobilisés pour défendre leurs conditions de travail, réclamer des augmentations de salaire et obtenir le droit de se former.

«Cela fait sept ans que je suis maçon au Luxembourg. Je suis parti entre 13h et 14h par jour et je gagne 2 300 euros», résume Jonathan. Plus loin, une épouse s’est jointe au cortège de l’OGBL pour défendre son mari. «Il travaille dans des conditions difficiles et il n’est jamais à la maison», se plaint-elle. Alors cette manifestation au rythme des sifflets et des percussions était aussi l’occasion de partager quelques heures ensemble, avec son mari.

Alors que les syndicats sont toujours assis autour d’une même table pour négocier 4,5% d’augmentation sur trois ans pour l’ensemble des salariés du secteur du bâtiment, ils faisaient pourtant bande à part jeudi. Le LCGB avait pris le parti de réunir ses soutiens à Esch-sur-Alzette, quand l’OGBL mobilisait de son côté dans la capitale. Pour rappel, la construction fait partie des secteurs où le salaire annuel moyen (40 000 euros) est parmi les plus faibles au Grand-Duché.

