Deux jours de grosse chaleur au Luxembourg

Après un début de semaine marqué par des températures clémentes, il faut s'attendre à suer à grosses gouttes ce jeudi et vendredi, au Luxembourg. MeteoLux annonce en effet une brutale hausse du thermomètre pendant deux jours, avant un retour à des températures de saison.

Le prévisionniste appelle à la vigilance et émet un avis de danger potentiel pour ce jeudi. Après une matinée légèrement brumeuse, le soleil va briller durant l'après-midi et le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 30 et 32°C. La chaleur persistera durant la nuit, avec plus de 20°C attendus.

Il fera à peine moins chaud vendredi, puisque le thermomètre oscillera entre 26 et 29°C l'après-midi. Un front froid arrivera ensuite en fin de journée, avec un risque de pluies et d'averses localement orageuses. Ce week-end, les températures baisseront d'un cran (21 à 25°C) tandis que le début de la semaine prochaine s'annonce plus frais.

(pp/L'essentiel)