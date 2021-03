Est-​​ce risqué d'être piéton dans la capitale?

Quand on se déplace sur ses deux jambes en milieu urbain, mieux vaut être prudent. C'est ce qui ressort des chiffres transmis ce mercredi par les ministres de la Mobilité et des Travaux publics et de la Sécurité intérieure dans une réponse aux députés déi Lenk, David Wagner et Marc Baum.

Selon les derniers chiffres disponibles, la quasi-totalité des accidents impliquant des piétons (95%) se sont déroulés en ville. Sur les 174 piétons blessés en 2019, 165 l'ont ainsi été en milieu urbain. Et près d'un tiers (31%) ont eu lieu à Luxembourg-Ville (contre 26% en 2016). Le canton de Luxembourg concentre à lui seul 40% de ce type d'accidents (contre 33% en 2016).

À Luxembourg-Ville, près de 80% de ces blessés sont des blessés légers et les ministres rappellent que hormis en 2017, la capitale n'a déploré aucun piéton décédé. Ils ont également indiqué que plus du tiers des contrôles de la police grand-ducale (19 300 en 2019 et 22 400 en 2020) avaient été effectués en milieu urbain.

(mc/L'essentiel)