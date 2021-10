Coup d'envoi en janvier de cinq ans de chantier sur l'A3

«Il ne manque qu’une autorisation de l’environnement pour la passerelle à gibier près de Zoufftgen». Les Ponts et Chaussées ont confirmé à «L’essentiel» que «les premiers coups de pelleteuse en vue de l'élargissement à deux fois trois voies de l'autoroute A3 sont prévus en janvier 2022».

L'énorme projet doit durer cinq ans et coûter 356 millions d’euros. Il a souvent été repoussé depuis 2017. L’an passé, la crise sanitaire avait entraîné un nouveau report. L'objectif d'un achèvement en 2024, espéré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, ne sera pas tenu et le chantier devrait bien finir en 2027... si les derniers détails se règlent vite.

Vitesse limitée à 70 km/h

L’autoroute, qui atteint des pics de 90 000 véhicules par jour (deux sens), est la plus fréquentée du pays. Son élargissement se fera en cinq phases (lots). En commençant par le tronçon entre l’aire de Berchem et la Croix de Gasperich (lot A) et celui entre la Croix de Bettembourg et la frontière française (lot E).

Suivront l’échangeur de Livange (lot B) et enfin l’aménagement de la Croix de Bettembourg (lot D) et du tronçon échangeur de Livange-Croix de Bettembourg (lot C). Durant les travaux, deux voies resteront ouvertes de chaque côté, en utilisant la bande d’arrêt d’urgence. Mais la vitesse sera limitée à 70 km/h. Reste à connaître l’impact sur le trafic des dépassements moins évidents sur des voies rétrécies et d’éventuels accidents sans bande d'arrêt d'urgence.

De quoi réjouir, un peu, les défenseurs de la pétition publique, lesquels réclament la fermeture de la troisième voie à hauteur de l’aire de Berchem, qui génère des ralentissements. Mais pas sûr que d’ici cinq ans, il y en ait moins.

(Nicolas Martin/L'essentiel)