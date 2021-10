Un appel puissant à l'usage des bodycams

La police grand-ducale a célébré, le mardi 5 octobre 2021, la fête patronale «Saint-Michel» et a honoré la mémoire du personnel décédé en mission. Lors d’une cérémonie au Grand Théâtre, à Luxembourg, le directeur général de la police, Philippe Schrantz, s'est dit favorable à l'usage des bodycams comme un outil de «protection pour la police et de transparence pour les citoyens».

Souvenez-vous, le samedi 31 juillet 2021, un homme avait été mortellement blessé, dans le nord du Luxembourg, après avoir tenté de menacer deux agents de la police grand-ducale. Le policier a-​​t-​​il répliqué de manière proportionnée en plein centre d'Ettelbruck? Le voisinage et la classe politique s'étaient rapidement interrogés, alors qu'un appel à témoins avait même été lancé très rapidement pour récupérer du matériel vidéo.

???????????? Pourquoi un homme a-​​t-​​il été abattu à #Ettelbruck? L'heure est déjà aux nombreuses questions au #Luxembourg. Un homme a été neutralisé par la police après avoir volé une voiture dans le nord du pays. Le point sur la situation https://t.co/adSlcBKzmz pic.twitter.com/hsVyLoSWDa — L'essentiel (@lessentiel) August 2, 2021

L'homme abattu par la police d'une seule balle, suite à un vol de voiture, était un père de famille. Une cagnotte avait même été ouverte pour soutenir ses proches. Au même moment, une pétition réclamait déjà l'installation de «bodycams» sur l'équipement des forces de police. Un avis partagé par un expert en balistique qui avait salué le caractère «remarquable» du travail de la police.

En 2019, 219 affaires d'agression de policiers ou de dépositaires de l'autorité ou de la force publique ont été enregistrées et 292 en 2020, selon les ministres de la Justice et la Sécurité intérieure. Si 80 à 90% des affaires sont des «outrages à agents», les policiers sont aussi agressés physiquement. En 2019, 43 ont été blessés et 20 en 2020. Les ministres n'ont pas connaissance de cas où un policier agressé n'a ensuite pu exercer sa profession. Des sanctions pénales sont prévues contre «toute attaque, toute résistance» envers les agents de l’État. En 2019, 219 plaintes ont été recensées et 292 en 2020. Sur 511 plaintes déposées en 2019 et 2020, 88 ont entraîné des poursuites et 56 une condamnation.

