2 500 offres d'emploi à pourvoir lors du Moovijob

Pour sa huitième édition, le Moovijob Tour, l'un des événements majeurs du pays et de la Grande Région en matière de recrutement, voit encore plus grand. Plus de 2 500 offres d'emploi seront à saisir. C'est 25 % de plus que lors des éditions précédentes en 2016 et en 2017. «Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation», confie Yannick Frank, Country Manager Luxembourg chez Moovijob. «C'est dû, d'une part au taux de fidélisation record des entreprises qui nous permettent déjà d'assurer un niveau d'offres important. De plus, elles proposent cette année davantage de postes à pourvoir. Cette augmentation résulte d’autre part de la bonne santé de l'économie luxembourgeoise».

Quelques tendances fortes se dégagent pour cette huitième édition, et notamment la prédominance des métiers de l'informatique qui ont le vent en poupe et représentent 25 % des offres globales. «En outre, par rapport aux années précédentes, les offres seront plus élargies et non pas destinées exclusivement aux profils confirmés. Les stagiaires et les jeunes diplômés devraient y trouver leur compte». La finance fait un retour en force, notamment les grandes fiduciaires. L'industrie, le bâtiment, les métiers du commerce, l'hôtellerie-restauration, les agences d'intérim seront eux aussi très bien représentés», dit Yannick Frank.

(L'essentiel)