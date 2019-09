Henri Kox bientôt ministre du Logement?

Le jeu de chaises musicales bat son plein entre les membres Déi Gréng du gouvernement. François Bausch récupère le titre de vice-Premier ministre de Félix Braz. Sam Tanson devient ministre de la Justice, et conserve son portefeuille de la Culture. Reste à savoir qui la remplace au ministère du Logement, un dossier hautement critique pour le Grand-Duché.

Alors que la députée du Sud Josée Lorsché était pressentie, c'est son collègue élu dans l'Est, Henri Kox, 58 ans, qui pourrait devenir ministre du Logement, selon nos confrères du Land et de RTL. Contacté par L'essentiel, l'intéressé n'a pas souhaité faire de commentaires. Il deviendrait également ministre délégué à la Défense et à la Sécurité intérieure, auprès de François Bausch, titulaire des postes. Élu depuis 2004 à la Chambre des députés, Henri Kox a été bourgmestre de Remich de 2009 à 2017. Et, depuis 2018, il préside la commission parlementaire du... logement.

Déi Gréng doivent révéler le nom du successeur de Sam Tanson en début de semaine prochaine, à quelques jours d'un congrès national extraordinaire du parti écologiste, qui doit permettre de valider les changements. Si Henri Kox fait bien son entrée au gouvernement, il faudra le remplacer à la Chambre. La personne la mieux élue dans l'Est sur la liste Déi Gréng est Chantal Gary, une géographe de 31 ans, qui devance de quelques voix devant Steve Schleck, frère de Andy et Fränk et échevin de Mondorf-les-Bains.

(jw/L'essentiel)