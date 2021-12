«La police fera tout pour sécuriser Luxembourg»

Premier échevin de la Ville de Luxembourg, Serge Wilmes a assisté aux manifestations qui se sont déroulées le week-end dernier à Luxembourg. D’un œil attentif, il appréhende les jours à venir avec attention. «Ce que je retiens» souligne l’homme politique de 39 ans, «c’est d’avoir vu d’un côté, des manifestants qui se sont mobilisés de manière paisible, et de l’autre, beaucoup de monde en ville qui ne s’est pas laissé impressionner par ces manifestations».

Les policiers ont gardé leur sang-froid

«Ce qui nous a également sauté aux yeux», poursuit Serge Wilmes, «c’est qu’un certain nombre de manifestants sont vraiment venus pour agresser et "foutre le bordel". Il faut le dire ouvertement. Et ça, on ne peut pas l’accepter. Ce groupe était de 50 à 100 personnes. Leur seul objectif était de provoquer et d’agresser. Dans un État démocratique, on ne peut pas l’accepter, et ça n’a rien à voir avec la liberté de manifester».

Le Premier échevin de la Ville de Luxembourg persiste et signe: ce genre de comportement «doit être réprimé». «On a également été impressionnés par le travail de police qui a tout de même gardé son calme», précise Serge Wilmes. «Ils ont dû intervenir, à un moment, mais ils l’ont fait de manière professionnelle. Malgré les provocations, ils ont gardé leur sang-froid. J’étais sur place et la réaction de la police était appropriée».

Une vraie mise en scène

Alors qu’un périmètre de sécurité avait été bien défini entre le Glacis et le Kirchberg, quelques manifestants ont tenté de rentrer dans le centre-ville via l’avenue de la Porte-Neuve. «La plupart sont restés au Glacis», reconnaît Serge Wilmes, «mais un groupe n’a pas respecté le périmètre. Ce groupe avait l’intention d’agresser et de provoquer les policiers. En faisant preuve de violence, ils ont eu droit à une réponse adéquate, à mes yeux, de la part de la police».

Aux quatre coins de la manifestation, mais surtout à proximité des policiers, on a également eu l’impression que certaines personnes étaient là pour se mettre en scène face à des photographes ou des smartphones qui diffusaient des images en direct sur les réseaux sociaux.

«La situation est critique»

«Eux-mêmes se présentent comme des médias alternatifs», poursuit Serge Wilmes, «et ils reprochent aux médias traditionnels d’être complices de cette répression étatique. Dans leur optique, eux seuls voient clair et eux seuls sont critiques par rapport au système. Mais tout cela est de la mise en scène pour faire croire que nous sommes antidémocratiques. Selon leur logique, ce seraient eux les vrais démocrates. Ils ont créé une réalité alternative où ils sont les acteurs principaux. Ils s’y plaisent bien, alors qu’ils sont complètement à côté de la plaque».

Comment peut-on encore dialoguer avec «ce monde parallèle»? «Je ne sais pas si le dialogue est encore possible», regrette Serge Wilmes. «Pour eux, seule leur vérité compte et ce serait à nous de nous soumettre à leur vérité. Je ne veux pas être fataliste, mais c’est compliqué. Avec les autres manifestants, plus paisibles, on peut encore discuter, mais c’est déjà aussi très difficile. Quand on discute avec ces personnes-là, on est constamment dans l’émotion. La situation est critique».

«Ne pas se laisser impressionner»

Au terme de la manifestation, des fauteurs de troubles se sont ensuite déplacés à l’intérieur des petites rues du centre-ville comme des électrons libres. «Et là, pour la police, c’est très difficile de les contenir», admet le Premier échevin. «Cela ressemble un peu à de la tactique de guérilla. Pour les policiers, c’était difficile à contrôler pour garantir la sécurité des gens qui voulaient juste faire leurs achats pour Noël. Je tire une nouvelle fois mon chapeau au travail de la police, car ce n’était pas évident du tout. On réclame souvent plus de policiers, mais là, ils ont fait le boulot et on doit les soutenir».

Une troisième manifestation est d’ores et déjà annoncée sur les réseaux sociaux, le samedi 18 décembre, à Luxembourg. «Si jamais des débordements ont encore lieu», prévient Serge Wilmes, «il faudra encore soutenir la police. On espère que cela n’arrivera pas, mais ce n’est malheureusement pas à exclure. Il ne faut pas se laisser impressionner. La police fera tout pour sécuriser le centre-ville et les marchés de Noël. Il ne faut pas avoir peur. Et on espère, au moins, une trêve pour la période de Noël».

(Frédéric Lambert/L’essentiel )