Le nouveau stade comme vous le l'avez jamais vu

Près de 10 jours après l'inauguration officielle, la ville de Luxembourg a diffusé sur YouTube les images de la soirée de lancement du nouveau Stade de Luxembourg. L'aboutissement d'un long projet réfléchi il y a plus d'une dizaine d'années, dont la première pierre a été posée au début de l'été 2018.

S'en sont suivis trois ans de travaux avec quelques retards avant l'achèvement d'un ouvrage qui devrait ravir le public. 9 471 places, une pelouse ultramoderne (mi-naturelle, mi-synthétique), des espaces VIP (527 places dont 27 super VIP), des cuisines pour le catering, le nouveau stade offre une nouvelle expérience bien différente de celle du stade Josy-Barthel, devenu vétuste au fil des années.

La vidéo publiée par la capitale offre des vues aériennes du nouveau stade, filmée à l'aide d'un drone. L'occasion de mettre l'eau à la bouche des futurs visiteurs qui auront notamment l'opportunité de le découvrir à l'occasion des matches de football de l'équipe nationale.

