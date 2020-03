«Le Luxembourg a les moyens de relever le défi»

Après DBRS et Fitch, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a confirmé vendredi le «AAA» du Luxembourg avec perspective stable. «Le Luxembourg dispose des moyens nécessaires pour relever le défi économique provoqué par le Covid-19, même en cas d’une dégradation de la situation», relève l'agence qui parle de «solidité économique et financière» du pays.

Grâce aux excédents budgétaires enregistrés au cours des deux derniers exercices et au faible niveau de la dette publique, «l’impact économique pour le Luxembourg devrait rester limité». En misant sur une atténuation de l'épidémie au second semestre 2020, Standard & Poor's prévoit «une amélioration des perspectives de croissance économique du Luxembourg et un rebondissement des économies à partir de 2021».

«Amortir l'impact du choc économique»

«En confirmant la notation la plus élevée possible, S&P atteste que les politiques budgétaires prudentes menées par ce gouvernement forment une base solide pour que notre économie, nos entrepreneurs et nos salariés puissent amortir l’impact du choc économique», analyse le ministre des Finances, Pierre Gramegna.

Selon Standard & Poor's, les taux de croissance du PIB luxembourgeois pour 2020-2023 devraient se situer aux alentours de 2,3%, «ce qui est nettement au-dessus de la croissance au niveau européen».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)