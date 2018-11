«J'économise 30 euros en faisant mon plein ici»

De plus en plus d'automobilistes de pays voisins viennent au Luxembourg pour se procurer du carburant bon marché. Parfois, ils font même beaucoup de route pour ça. Du coup, dans les stations-services grand-ducales, l'activité est démultipliée. La situation près des frontières est particulièrement précaire. Dans le sud-est frontalier de la France et de la Belgique, une station-service de Rodange a dû embaucher du personnel de sécurité pour faire face à la ruée des clients. On y voit parfois des gilets jaunes, qui protestent contre les prix élevés du carburant en France. Si vous roulez un peu plus loin des frontières, la situation change complètement: à Pétange, les files devant les pompes ne sont pas longues et les véhicules qui y font le plein portent généralement une plaque d'immatriculation luxembourgeoise.

À l'autre bout du pays, le trafic est également dense devant les stations-services de Schengen, sur les frontières avec l'Allemagne et la France. Interrogé par L'essentiel, un conducteur sarrois venu de Neunkirchen, à plus de 80 km de là, qualifie le prix de l'essence de «folie». «En général je ne viens jamais au Luxembourg pour faire le plein. Mais avec de telles différences de prix, ça vaut le coup».

Des bidons en plus

L'interdiction de remplir des bidons d'essence au Luxembourg ne semble déranger personne. La situation est similaire pour cet automobiliste de Hombourg, ville distante de 100 km, qui, en plus de son réservoir, remplit quelques jerricanes. «Ce n'est plus normal. Malgré la distance avec le Luxembourg, j'économise entre 30 et 35 euros en venant jusqu'ici». Et il n'inclut pas ses cigarettes et son café dans la facture!

Un peu plus au nord, à Wasserbillig, toujours sur la frontière allemande, une famille de Wittlich se tient devant une pompe à essence. «Dans le passé, nous venions souvent au Luxembourg faire le plein, mais ces dernières années ce n'était plus rentable. Comme les prix montent à nouveau, nous revenons plus régulièrement, avec généralement un ou deux bidons en plus», explique le père. Un automobiliste de Schweich, en Rhénanie-Palatinat, a également prévu des bidons. «C'est déjà l'enfer. Il est difficile d'imaginer ce qui se passerait si nos prix étaient les mêmes qu'en France».

Sophie Maene, porte-parole de Total, ne voit pas le remplissage de bidons d'un bon œil. «Nous avons indiqué au personnel qu'il fallait cesser de remplir des bidons supplémentaires». Mais il est difficile d'envoyer les employés surveiller chaque automobiliste qui passe à la pompe. «Nous attendons maintenant la réaction des employés». Si le problème persiste, des avertissements sur l'interdiction de remplir des bidons seront affichés dans les stations-services. «Après tout, il est aussi question de la sécurité des clients eux-mêmes».

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)