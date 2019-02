Il avait installé un réchaud à gaz dans sa cabine

La police et l'Administration des douanes ont procédé mardi, à une opération de contrôle des poids lourds transportant des matières dangereuses sur l'autoroute A3. Quelque 40 véhicules ont été inspectés et plus de 32 infractions diverses relevées. Celles-ci ont donné lieu à des procès-verbaux, notamment pour des charges insuffisamment fixées.

Les policiers sont également tombés sur un camion, dont la cabine leur a réservé une drôle de surprise. Les fonctionnaires ont constaté la présence d'un réchaud à gaz, que le chauffeur utilisait apparemment pour se faire un thé... tout en conduisant.

Le communiqué de la police ne précise pas si le matériel de cuisine du conducteur a été saisi...

(L'essentiel)