Un nouveau visage à venir pour le pont Buchler

«C'est un chantier qui a été compliqué à planifier, car nous sommes en plein centre gare, pile à l'endroit où le trafic ferroviaire est le plus important. Et en même temps, les CFL élargissent la gare de Luxembourg», a commenté François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, au moment de présenter le chantier du pont Buchler, mardi. Ce pont qui relie Bonnevoie au quartier de la gare sera entièrement reconstruit, afin de permettre le passage du tram, à partir de septembre 2021. «Un préalable indispensable à l'arrivée du tramway à la Cloche d'Or fin 2022», précise encore François Bausch.

Afin de maintenir une circulation bidirectionnelle à cet endroit particulièrement fréquenté, le démontage du pont existant se fera en deux phases. Un peu plus d'un an de travaux seront nécessaires pour démonter et reconstruire la première moitié du pont, entre ce mois-ci et mai 2020. Puis les Ponts et Chaussées s'attaqueront à la deuxième moitié, du printemps 2020 à l'automne 2021. L'ouvrage final comportera quatre voies pour les voitures, deux pour le tram, deux trottoirs et deux pistes cyclables. Coût total des travaux: 25 millions d'euros.

Malgré la planification minutieuse, ce vaste chantier entraînera tout de même des perturbations au niveau de la circulation. La circulation des trains sera ainsi impactée, avec 60 coupures de voies sur deux ans lors des week-ends, et treize coupures qui se prolongeront la semaine. Côté route, la voie de bus sera supprimée, tout comme une voie de circulation en direction de Bonnevoie.

François Bausch au micro «L'essentiel» de Thomas Holzer.

(Thomas Holzer/L'essentiel)