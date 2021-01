Le virus a boosté le besoin d'accompagnement

«Avec la crise, le marché de l'emploi s'accélère, sans retour en arrière. Certains ont compris le danger et qu'ils devaient se repositionner rapidement pour assurer la pérennité de leur carrière», explique Stéphane Brun, spécialiste en recrutement et accompagnement de profils expérimentés, seniors de la finance.

Depuis le confinement, il dénombre une hausse de 50% des demandes. «Avant la crise, 82% des travailleurs de la finance mettaient plus de six mois à trouver un nouvel emploi et 32% d'entre eux mettaient même plus d'un an. Les nouveaux chiffres vont être encore plus haut. Les besoins sont logiquement en augmentation», ajoute-t-il.

«J'ai découvert qui j'étais»

Parmi eux, Riana, qui après 17 ans à Paris a fait appel à lui lors de sa première recherche d'emploi au Luxembourg. «Sa méthode m'a permis d'avoir un CV accrocheur et efficace, d'être plus performante et bien préparée pour les entretiens», explique-t-elle.

«Étant au début d'un nouveau chapitre de ma vie professionnelle, je m'attendais à une liste de choses à faire et à éviter, une mise à niveau de LinkedIn et un encadrement global, indique Minola. En plus de cela, j'ai découvert qui j'étais devenue au fil des années alors que je parcourais les pays, industries et professions, ce que je voulais et quels compromis je ne ferais plus. Ça m'a aidée à traverser la tourmente Covid de façon plus sereine». Le soutien de Stéphane Brun s'axe autour du positionnement sur le marché solide et attractif, une visibilité intelligente et la capacité à convaincre.

