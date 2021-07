Notre salaire minimum est-​​il si élevé que cela?

Revalorisé au 1er janvier dernier, le salaire social minimum (SSM) atteint 2 201,93 euros brut par mois au Luxembourg. Ramené au taux horaire, il est le plus élevé de l'Union européenne, à 12,73 euros. Il dépasse les 10 euros de l'heure dans seulement trois autres pays européens (Pays-Bas, France et Irlande), tout en restant en dessous de 11 euros, relève la Chambre des salariés Luxembourg, dans une note.

Pour autant, selon la CSL, exprimé en standard de pouvoir d'achat (SPA), selon le niveau de vie de chaque pays, l'écart se resserre entre les différents salaires minimaux. Il tombe à 0,71 SPA en comparaison avec les Pays-Bas, contre 2,39 en euros. Le Luxembourg perd sa première place quand on remet le SSM en comparaison des salaires médian et moyen. Le SSM correspond à 54,5% du salaire médian au Luxembourg (5e position, la France étant première avec 61,4%) et à 44,3% du salaire moyen (3e, derrière la Slovénie à 49 % et la France, à 49,6 %).

«Par rapport au seuil de risque de pauvreté, le niveau du SSM brut luxembourgeois est largement plus faible que dans les pays limitrophes», souligne la CSL. En 2019, il dépassait le seuil de risque de pauvreté de 15%, contre 32,4 % en Allemagne, 34,9 % en France et 29,5 % en Belgique. Les prix du logement pèsent aussi sur les bas revenus. Les ménages locataires ou propriétaires avec emprunt les plus modestes consacraient ainsi 40 % de leur revenu disponible pour se loger en 2010, un pourcentage qui est monté à 50 % en 2018, calcule la Chambre des salariés.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)