«Dix à quinze emplois» pour les superordinateurs

L'installation au second semestre 2018 du siège de l'entreprise EuroHPC au Luxembourg va permettre de créer «10 à 15» emplois, selon le Premier ministre Xavier Bettel et Etienne Schneider, ministre de l'Économie.

Pour rappel, EuroHPC est une entreprise commune de l'Union Européenne visant à acquérir, mettre en place et déployer dans toute l'Europe des superordinateurs plus performants afin de rattraper son retard face aux États-Unis et à la Chine. La commission européenne avait proposé d'établir le siège cette entreprise commune au Luxembourg. À ce titre, la création de l'entité légale au Grand-Duché est prévue pour le deuxième semestre 2018. L'équipe de 10 à 15 personnes va être formée afin de mettre en oeuvre la première phase du projet, de 2018 à 2023. La construction des supercalculateurs et le démarrage des activités va ensuite s'effectuer dans plusieurs États membres et est prévue pour 2022/2023.

La Commission européenne va mettre 486 millions d'euros sur la table, complétés par un montant similaire collecté par 13 États européens (France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Belgique, Slovénie, Bulgarie, Grèce, Croatie, ainsi que la Suisse qui n'est pas membre de l'UE). Concrètement, le projet prévoit l'acquisition et l'exploitation de deux superordinateurs de classe mondiale et d'au moins deux machines de calcul intensif de milieu de gamme. Un superordinateur ou supercalculateur permet de traiter de gros volumes de données et d'effectuer des calculs complexes, utilisés par exemple dans les prévisions météorologiques ou de tremblements de terre, la conception de nouveaux avions ou de nouveaux médicaments.

