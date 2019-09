Les conducteurs alcoolisés étaient de sortie

Les week-ends se suivent et se ressemble pour la police grand-ducale, qui a retiré plusieurs permis de conduire dans la nuit de vendredi à samedi. Des contrôles étaient organisés à Ettelbruck et Medernach, de 23h vendredi à 3h du matin samedi. En tout, 422 automobilistes ont soufflé dans le ballon. L'examen s'est révélé positif pour 17 automobilistes dont trois ont été verbalisés. Trois permis de conduire ont été retirés lors de ces contrôles.

Mais ce n'est pas tout! Une automobiliste, en voyant le contrôle à Ettelbruck, a subitement fait demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Elle a été retrouvée sur un parking de Schieren. Elle était non seulement sur l'influence de l'alcool, mais n'avait en outre pas son permis de conduire. La police lui a délivré une interdiction de conduire et a établi un protocole.

Il n'arrive plus à rouler droit

Une patrouille a arrêté un automobiliste dangereux à Capellen. Le conducteur était passablement éméché et son permis lui a été confisqué. En plus, la voiture ne disposait pas de contrôle technique en règle et a été immobilisée. À Esch-sur-Alzette, un automobiliste ivre a été pris à 22h, rue de Belvaux. Il a dû rendre son permis. Toujours à Esch, une patrouille a trouvé une voiture qui roulait en plein milieu de la rue des Acacias, vers 5h30 samedi matin. Le conducteur n'arrivait plus à rouler droit. Lui aussi a dû laisser son permis aux agents.

À la même heure, un conducteur a tourné sur la place de la Gare à Luxembourg alors qu'il n'en avait pas le droit, d'où il venait. Il a ensuite continué à cheval sur la voie de bus et la voie opposé. Il était peut-être perdu par le chantier à cet endroit, mais l'alcool n'a certainement pas aidé. Encore un permis retiré.

(L'essentiel)