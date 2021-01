Quand le virus entre aussi dans les têtes

«La situation n'est pas alarmante, mais il faut rester vigilant», avait affirmé, lors d'une conférence de presse début janvier, Paulette Lenert. La ministre de la Santé et le Premier ministre Xavier Bettel avaient fait, peu avant, la tournée des hôpitaux. Et, à chaque fois, les responsables des services psychiatriques ont attiré leur attention sur les conséquences des restrictions sur la santé mentale dans le pays. «Les services psychiatriques ne sont pas débordés», mais il faut rester attentif. La santé mentale avait d'ailleurs été un des arguments avancé par le gouvernement pour permettre, sous conditions, des activités sportives ou la réouverture des cinémas. Une vigilance toujours d'actualité, alors que les variants du virus nous plongent dans l'incertitude.

Mareike Bönigk, psychothérapeute, cheffe de service psychosocial de la Fonction publique et membre de la Société luxembourgeoise de psychologie, a constaté l'évolution de cet impact psychologique. «Tout au début de la crise, en mars, beaucoup de gens avaient peur d'une possible infection. Dès avril, mai, cela a changé. Le fait d'être isolé, de ne plus voir ses proches pesait davantage, notamment chez les personnes âgées», se rappelle la psychothérapeute. Qui souligne les dangers de «ruminer seul à la maison». Selon elle, «cela pèse plus que la peur de l'infection, qui est plus théorique».

«La lumière a un impact»

En outre, les inquiétudes liées à la crise économique découlant de la pandémie ont aussi un impact réel sur la santé mentale. «Pauvreté et santé sont liées. Quand il y a une période qui risque de mettre en péril la situation financière, cela a un impact sur les personnes». Autant d'éléments à prendre en compte dans les décisions du gouvernement. «Il faut anticiper une situation» psychologique qui pourrait potentiellement s'aggraver «si on ne fait pas attention».

L'arrivée de l'hiver, avec ses journées sombres et courtes, n'a pas arrangé le moral des troupes. «La lumière joue aussi, elle a un impact sur la santé mentale, c'est prouvé», commente la psychothérapeute. Qui nuance toutefois. «L'hiver est toujours un moment où on se retire, où on cherche la solitude, on aime être au chaud avec un bon livre», positive-t-elle. Selon elle, les gens les plus impactés psychologiquement sont «ceux qui sont déjà faibles. Ceux qui ont des ressources profitent plutôt de la situation. L'écart se creuse, dans ces circonstances».

Pour éviter la dépression totale en ces circonstances particulières, Marieke Bönigk met en avant «le réseau impeccable de soutien psychologique» dont dispose le Luxembourg. «On a d'excellents professionnels dans le pays. Mais une partie de la population n'a pas les moyens d'avoir accès à ces soins». Pour eux, «d'excellentes associations, comme d'Ligue, Familien Center asbl, ou Liewen Dobaussen, qui prennent les soins psychologiques en charge existent, mais il peut y avoir des listes d'attente».

(jw/L'essentiel)