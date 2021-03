Nouveau coup de pouce pour l'électromobilité

Les ministres écologistes «Déi Gréng» ont sorti l’artillerie lourde pour soutenir avec force et conviction l’initiative «Stroum Beweegt». Carole Dieschbourg (Environnement, Climat et Développement durable), François Bausch (Mobilité et Travaux publics) et Claude Turmes (Aménagement du territoire et de l’Énergie) ont uni leurs forces, lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi matin, au Kirchberg, à Luxembourg, pour donner un coup de pouce supplémentaire à l’électromobilité. L’initiative «Stroum beweegt» vise à promouvoir l’électrification, coordonner les acteurs privés/publics, mettre en place une charte pour les acteurs participants, une plateforme d’échange, un label et enfin un site Internet qui permettra à la population de résumer le tout et d’y voir un peu plus clair.

Après avoir tout d’abord regretté que le secteur des transports était encore responsable de 67% des émissions de gaz à effet de serre au Luxembourg, Carole Dieschbourg a rappelé les objectifs nationaux en terme d’électromobilité. D’ici 2030, au Grand-Duché, le parc automobile devra être constitué de 49% de voitures électriques ou de véhicules «plug-in hybride». Pour y parvenir, le gouvernement n’a pas hésité à mettre la main à la poche avec d’importants subsides accordés au secteur: 6,1 millions d’euros pour les voitures électriques, 1,95 million d’euros pour les voitures hybrides, 1,6 million d’euros pour les cycles ou encore 1,97 million pour les pédélecs.

Des ambitions élevées

Dans la foulée, François Bausch a fait une nouvelle fois le point sur les nombreuses mesures incitatives prises par le gouvernement avec deux objectifs précis pour développer ce marché: décarboniser le transport et électrifier la mobilité. Selon les chiffres fournis par le gouvernement, 10 572 voitures électriques et 835 motocycles, quadricycles ou cyclomoteurs électriques étaient en circulation en février 2021. Au niveau du transport public, les ambitions sont élevées. De 7% de la distance totale parcourue par les bus RGTR en 2020, le gouvernement souhaite passer à 50% d’ici 2025, avant de parvenir à une «électrification de toutes les lignes» en 2030.

Et de rappeler que toutes les bornes de recharge distribuent de l’électricité produite à partir de 100% d’énergies renouvelables. Grâce à un réseau de plus en plus dense, le Luxembourg compte désormais 27,31 points de charge par 100 km. Juste derrière les Pays-Bas, champion européen avec 29,38 points/100 km, mais devant la Belgique (21,6 points/100 km) et l’Allemagne (7,5 points/100 km).

