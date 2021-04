«On vend des cocktails à 10h30 du matin»

Il est seulement 11h et les terrasses s’animent déjà place d’Armes. Sur la table, l’alcool est présent plus tôt que ce qui était attendu. Deux femmes se sont retrouvées autour d’une bouteille de rosé et de crémant pour profiter du soleil. Boire de l’alcool de plus en plus tôt, une tendance qui se confirme auprès de nombreux professionnels de l’horeca. «Le comportement des gens a changé. Ils prennent plus leur temps à table et savourent surtout le fait de boire un verre tranquillement», témoigne Isabelle Wagner, directrice d’un restaurant place d’Armes.

Sur sa terrasse, le vin et les cocktails ont la cote. «On arrive à vendre des cocktails à 10h30 du matin, ce qui était chose très rare avant le Covid», affirme la gérante, abasourdie. Les clients commandent de plus grandes quantités, selon David Boittet, responsable d’un bar situé rue du Marché-aux-Herbes. «Ils consomment davantage des bouteilles que des verres pour partager un moment ensemble». De plus, cette consommation se fait de plus en plus tôt: «C’est plus concentré sur l’après-midi, ils commencent dès 15h».

Si la consommation d’alcool devient plus importante en terrasse l’après-midi, c’est surtout en privé qu’elle explose. «Avant, j’avais une poignée de clients qui passaient en semaine pour acheter du vin. Aujourd’hui, cela a doublé, voire triplé avec la crise», constate Guill Kaempff, président de l’Union commerciale de la ville de Luxembourg et propriétaire d’une boutique d’alcool sur la place Guillaume II. Un fait lié, selon lui, à la longue fermeture des bars et restaurants. Et les clients n’hésitent pas à mettre la main au portefeuille pour investir dans une bouteille de qualité. «Les vins achetés ne sont pas d’entrée de gamme. En moyenne, les gens achètent des vins entre 10 et 20 euros la bouteille», confie Frédéric De Radiguès, administrateur délégué de Munhowen, dont les boutiques connaissent une hausse notable des ventes d’alcool.

(Noémie Koppe/L'essentiel)