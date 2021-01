En pleine tempête, Monica Semedo quitte le DP

Les mots sont forts, les mots sont durs. En luxembourgeois, via son compte Facebook, ce mardi 26 janvier 2021 à 21h02, la députée européenne Monica Semedo a annoncé qu'elle quittait le parti libéral DP. «J'aurais aimé m'exprimer autrement ces derniers jours, mais le DP m'a conseillé de ne pas le faire», a tout d'abord précisé la députée européenne de 36 ans, expliquant qu'elle avait accepté cette recommandation «pour protéger le parti».

Engluée, depuis le 18 janvier dernier, dans une affaire de «harcèlement moral» sur trois anciens assistants parlementaires, l'ancienne présentatrice de «RTL Télé Lëtzebuerg» s'était excusée dans un premier temps, il y a huit jours, avant de sentir progressivement l'orage gronder, et de plus en plus fort.

L'aventure continue au Parlement européen?

En pleine tempête, «ces derniers jours», et «après avoir perdu sa confiance depuis», Monica Semedo est revenue sur sa première décision en annonçant, ce mardi «qu'elle quittait le DP». «Si le Comité des Sages du parti DP le souhaite», dit-elle, «je suis également prête à comparaître devant lui». Ce mercredi 27 janvier 2020, une décision du Comité directeur du DP était effectivement attendue concernant l'eurodéputée de Grevenmacher. Elle a visiblement pris les devants.

Si Monica Semedo quitte bel et bien le parti libéral du Premier ministre, il semblerait toutefois qu'elle continue à occuper ses fonctions au Parlement européen. ««Merci à celles et ceux qui me soutiennent, je continuerai à m'engager totalement pour vous», a-t-elle encore ajouté en soulignant qu'elle était prête à commenter les faits qui lui sont reprochés dans une interview.

(fl/L'essentiel)