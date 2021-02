Leslie enseigne le luxembourgeois sur YouTube

Pour de nombreux frontaliers et étrangers, apprendre le luxembourgeois représente un véritable défi. Si l'employeur est souvent réticent pour que ses employés prennent des cours pendant les heures de travail, la motivation pour apprendre la langue disparaît rapidement. Il faut dire qu'après huit heures passées au travail, la journée n'est pas terminée, car il faut encore s'occuper des tâches familiales. Pour peu que les horaires de travail soient irréguliers, le suivi des cours le sera tout autant, au risque que le participant perde très vite le fil. Mais le facteur temps n'est pas le seul à jouer un rôle. Les cours de langue coûtent également très cher. Des problèmes qu'aborde la Luxembourgeoise, Leslie Schmit, sur sa chaîne YouTube.

Depuis début novembre, l'étudiante de 29 ans propose des cours hebdomadaires de luxembourgeois sur sa chaîne. Des leçons courtes et allant droit au but, idéales pour les moments de pause. Elles présentent, par ailleurs, l'avantage d'être entièrement gratuites. Une offre fort appréciable sur la plateforme. «On peut apprendre toutes sortes de langues sur YouTube, sauf le luxembourgeois, bizarrement» constate l'étudiante en cultures européennes, qui s'est ainsi, par la même occasion, créé un plan B.

«J'ai pensé que c'était égoïste de ne pas partager les vidéos avec un plus grand nombre»

L'enseignement n'a jamais été son objectif. La jeune femme a toujours rêvé de se mettre à son compte en tant que photographe. Depuis quelques années, elle donne néanmoins également des cours au Point Info Jeunes (PIJ) à Esch-sur-Alzette. Étant donné que, coronavirus oblige, les cours doivent être dispensés en groupes encore plus restreints que d'habitude, l'étudiante a décidé de mettre sa timidité de côté et de passer elle-même devant la caméra pour aider les jeunes à avancer. «L'idée de départ était d'enregistrer des vidéos de substitution aux leçons, pour mes élèves. Mais puisque je réalise le travail, j'ai pensé que c'était égoïste de ne pas partager les vidéos avec un plus grand nombre de personnes», déclare Leslie, en guise d'introduction sur sa chaîne.

La jeune femme ne s'attendait pas à ce que son profil, qui compte actuellement 565 abonnés, connaisse un tel succès. «Je me serais déjà contenté de 25 abonnés. Le fait qu'ils soient aussi nombreux après si peu de temps montre également à quel point la demande est forte», explique-t-elle. En effet, les gens la contactent régulièrement pour lui demander du vocabulaire spécifique sur un sujet, notamment celui de la visite chez le médecin. «Ce genre de demandes m'aide énormément. Cela permet de me sentir utile en venant en aide aux gens», souligne-t-elle.

«En tant que Luxembourgeoise, j'ai redécouvert ma langue maternelle»

La passionnée de langues ne cache toutefois pas que personne n'apprend à parler couramment une langue étrangère en regardant des vidéos sur YouTube. «Ce serait une utopie de penser cela», dit-elle très clairement. Pour elle, l'important était de démarrer ses leçons à la base. «Je veux créer une bonne base, sur laquelle on pourra s'appuyer par la suite», dit-elle.

Et son concept fonctionne. Les gens lui écrivent pour des cours particuliers, via Skype ou encore des cours à un niveau avancé. «Malheureusement, je suis toujours obligée de refuser. Après tout, je fais cela à côté de mes études et je cherche d'abord à mettre en place un cours pour débutants qui tienne la route», dit-elle. En général, Leslie consacre de quatre à six heures pour produire une vidéo de cinq minutes. «Je ne suis pas parfaite. Grâce aux cours, j'ai découvert ma langue maternelle sous un nouveau jour et j'ai dû me replonger dans la grammaire», précise-t-elle.

(Liz Mikos/L'essentiel)