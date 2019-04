CAR Avenue veut grandir en s'internationalisant

Installé à Roeser, le groupe automobile CAR Avenue poursuit son développement à l'étranger. Après le rapprochement en février avec le Groupe Andreani en Alsace, il annonce la reprise du belge ITAL Group, concessionnaires Nissan et Toyota de Wavre, Waterloo, Nivelles et Perwez, dans le Brabant wallon.

«Cette acquisition est le fruit du rapprochement des familles Nobile (ITAL Group) et Bailly (CAR Avenue). Mario et Giuseppe Nobile passent le flambeau au fils de Giuseppe, Gianni Nobile, qui reste dans les affaires en tant que directeur de la plaque Nissan/Toyota pour le Groupe CAR Avenue en Belgique», explique CAR Avenue.

Ces quatre concessions génèrent un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros, emploient une équipe performante de 79 collaborateurs et commercialisent chaque année quelque 1 500 véhicules neufs (800 Toyota et 700 Nissan) et 1 200 occasions.

80 concessions et 2 000 collaborateurs

Depuis 2006, CAR Avenue poursuit une stratégie de croissance impressionnante. Sous l’impulsion de son président, Stéphane Bailly, le groupe est ainsi passé de douze concessions situées en Moselle et en Meurthe-et-Moselle (France) à 72 sites dans toute la région Grand Est, au Luxembourg et en Belgique.

Avec l’acquisition d’ITAL Group, CAR Avenue comptera désormais plus de 80 concessions et plus de 2 000 collaborateurs sur les trois pays. Il commercialisera 61 000 véhicules neufs et d'occasion, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros en année pleine.

