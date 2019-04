Les réactions suite au décès du Grand-​​Duc Jean

Suite au décès du Grand-Duc Jean, les réactions ont commencé à tomber. Jean-Claude Juncker, le président luxembourgeois de la Commission européenne l'a appris «avec une grande émotion et une profonde tristesse. Comme tout le peuple Luxembourgeois j'avais une très grande estime pour cet homme d'engagement, de bonté et de courage qui tout au long de son règne, et en toutes circonstances, a donné le meilleur de lui-même à son pays qui lui doit tant. Sa disparition est une grande perte pour le Grand-Duché et pour l'Europe. Le Grand-Duc Jean a toujours été proche des Luxembourgeois qui sont aujourd'hui unis dans la même tristesse. En ce moment douloureux, mes pensées vont à la famille grand-ducale, à laquelle je tiens à exprimer mes très sincères condoléances».

Le CSV a pour sa part exprimé sur Twitter sa «grande tristesse». Le parti chrétien-social remercie l'ancien souverain pour son «excellente action» à la tête du pays. Corine Cahen, la présidente du DP et ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, explique de son côté que Jean était «un grand chef d'État et avant tout un grand homme: il s'intéressait à la vie de tous les hommes, avait les bras ouverts pour tous et était doté d'une grande empathie. Un vrai scout!». Alex Bodry, président du groupe parlementaire socialiste à la Chambre des députés, estime que le Grand-Duc Jean était un chef d'État «responsable et un homme bon et simple. Ce fut un honneur de travailler avec lui». Djuna Bernard, députée et vice-présidente du parti Déi Gréng, note que Jean laisse l'image d'un «grand homme d'État», et retient le libérateur du pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Un partenaire essentiel de Nancy»

L'ambassade des États-Unis au Luxembourg exprime pour sa part ses condoléances à la famille du Grand-Duc. «Ce n'était pas facile pour lui de suivre les pas de sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte, dans un endroit tellement décimé par la guerre et mis au défi par de plus grandes puissances tout autour, ajoute-t-elle, dans un communiqué. Mais il l'a fait. Sans lui, le Grand-Duché n’existerait pas comme tel aujourd’hui: il prospère, s’agrandit et se positionne à lui seul comme l’un des pays les plus influents du monde».

En Lorraine également, la nouvelle de la disparition de l'ancien chef de l'État suscite des réactions. «Au nom de tous les Nancéiens, j’adresse à la nation luxembourgeoise et ses autorités, notamment la famille grand-ducale et le Premier ministre Xavier Bettel, nos sincères condoléances», a écrit Laurent Hénart, maire de Nancy. «Le Luxembourg est un partenaire essentiel de Nancy et de notre région. Ensemble, nous partageons une passion commune pour l’Europe, que nous faisons vivre au quotidien. Chaque jour, plus de 100 000 Lorrains s’y rendent pour travailler. Luxembourg participe chaque année à notre Mai de l’Europe et le pays sera l’invité d’honneur de l’édition 2019 des Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy», a ajouté Laurent Hénart.

