Comment ne pas se laisser aller durant le confinement?

Comment arriver à concilier alimentation saine et confinement? Difficile en effet de ne pas se laisser tenter par des aliments sucrés qui réconfortent ou des plats industriels à réchauffer. Un constat remarqué par Pascal Nottinger, nutritionniste: «Vu que nos déplacements sont restreints, notre source de plaisir, c'est-à-dire sortir et faire ce qu'on aime est fragilisée. Notre envie de manger prend alors le dessus et se voit donc amplifiée». Dans ce contexte, certains ne résistent pas à l'envie de grignoter toute la journée...

Le spécialiste, qui travaille en télé-consultation au vu de la situation, explique qu'il est submergé de demandes à l'heure actuelle. «Beaucoup de clients veulent adapter leur alimentation et des nouveaux clients demandent de l'aide même si quelques-uns ont abandonné».

Repas à heure fixe

Pour éviter de prendre du poids, Pascal Nottinger donne quelques astuces. «Notre corps et notre alimentation doivent s'adapter à cette situation unique. On le fait déjà pour les saisons. En hiver, on n'a pas les mêmes envies culinaires qu'en été par exemple. C'est la même chose avec le confinement».

Il est important de maintenir un horaire de repas régulier, que l'on doive télétravailler ou pas, pour éviter de «trop craquer», conseille le diététicien. Sauter un repas par manque de temps ou de faim est loin d'être une bonne idée, «car le repas suivant, on mangera plus et le corps fabriquera plus de réserves donc plus de graisses». Pour éviter de trop manger aux repas, Pascal Nottinger dit oui aux collations mais pas aux grignotages. «Quand je parle de collations, certains me disent "ah non je ne grignote jamais entre les repas, sauf que ce n'est pas la même chose. Une collation peut être un yaourt et/ou un fruit et va permettre de réduire la faim lors des repas. La collation ne fait pas grossir contrairement au grignotage».

Une adaptation, oui mais comment?

«Évitez de prendre des beaux petits déjeuners de vacances tous les jours, un petit déjeuner équilibré est la clé». Le premier repas de la journée peut contenir un produit laitier, un fruit et des féculents comme le pain complet, propose par exemple le nutritionniste. «Il ne faut pas s'interdire un bout de brioche et un croissant une fois par semaine. C'est la quantité et la fréquence de l'alimentation qui entraîne la prise de poids», précise Pascal Nottinger.

On peut donc se faire plaisir mais pas trop, d'après le spécialiste. «Ce n'est pas tant la brioche qui fait grossir, ça nous fera prendre du poids si on mange aussi de la pizza tous les jours par exemple», détaille-t-il.

Un régime, conseillé?

Comme les activités sportives sont réduites, «il faut diminuer la ration énergétique qu'on prend», explique Pascal Nottinger. Pour chaque repas, avoir de la viande ou du poisson est un plus (pour les non-végétariens), «la source animale permet de couper la faim, la viande apporte des protéines étant donné qu'on se dépense moins et ça stabilise la masse maigre». On ajoute également des féculents et des légumes au repas.

Pour le diététicien, il ne faut pas se priver des boîtes de conserves si on n'a pas accès à des légumes frais, «il n'y aucune hésitation à avoir, c'est la même qualité mais avec un goût différent», insiste-t-il. Le diététicien recommande également deux produits laitiers par jour pour faire le plein de calcium.

Selon le spécialiste, il est possible de se lancer dans un régime pendant le confinement, mais sous certaines conditions: être encadré par un professionnel et se sentir bien. «Si la personne a le temps de prendre soin d'elle, c'est le moment, il faut que tous les voyants soient au vert.»

