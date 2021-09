Deux piétons tabassent un automobiliste

Les faits rapportés par la police, ce jeudi matin, se sont déroulés dimanche après-midi, vers 14h, près du parking «A Kack», à Echternach. On ne sait pas exactement ce qui a mis le feu aux poudres, mais tout a commencé par une brève dispute verbale entre un automobiliste et deux jeunes hommes.

Le ton est très vite monté et les deux suspects se sont approchés soudainement du véhicule et ont frappé le conducteur de plusieurs coups de poing. L'un des agresseurs a aussi donné un coup de pied dans la portière de la voiture, avant que le conducteur ne réussisse à prendre la fuite, blessé.

La police d'Echternach a lancé ce jeudi, un appel à témoins sur ces événements, notamment pour tenter de retrouver les deux suspects, deux hommes d'une vingtaine d'années. Ils mesurent tous les deux environ 1,75 m. L'un a la peau claire et les cheveux bruns et courts et possède un tatouage en forme d'étoile sur le bras droit. Il portait des vêtements noirs. L'autre a le teint plus mat, des longues boucles noires et un sweat à capuche avec le logo de l'équipe de France de foot. Les infos utiles peuvent être transmises à la police au 244 72 1000 ou police.ECHTERNACH@police.etat.lu.

(L'essentiel)