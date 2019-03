Ils chantent du Bach dans le tram à Luxembourg

Vous les avez peut-être croisés totalement par hasard durant le temps de midi à Luxembourg et vous vous êtes alors demandés pour quelles raisons ces musiciens et chanteurs reprenaient en chœur les plus grands classiques de Jean-Sébastien Bach? Né le 21 mars 1685, le compositeur allemand est mis à l'honneur en ce jour grâce à l'opération «Bach in the Subways».

«Un événement lancé à New-York dans le métro en 2010», précise Elisa Baiocchi, chargé de communication à l'Institut européen de chant choral (INECC) à Luxembourg. «Et qui depuis, est organisé aux quatre coins du monde. Au Grand-Duché, c'était la 2e fois. Et on a déjà pris rendez-vous pour les années à venir. Avec un samedi en 2020 et un dimanche en 2021, on espère attirer encore plus de monde.»

La magie prend dans la capitale

Pour ce jeudi 21 mars 2019, plus ou moins 35 chanteurs sont partis du Bierger-Center sur le coup de 10h pour rejoindre la Coque à 13h, en passant par le Lëtzebuerg City Museum, le Musée national d'histoire et d'art ou encore le Funiculaire. «Et c'est probablement à cet endroit-là que nous avons vécu le moment le plus surprenant», reconnaît Elisa Baiocchi. «De nombreux passants étaient très surpris de voir notre chœur éphémère et quand nous avons pris le tram pour aller à la Coque, on a vu des gens fermer les yeux pour encore mieux savourer et partager cet instant.»

L'objectif de «Bach in the Subways» est clair: venir gratuitement à la rencontre, dans la rue ou dans des bâtiments publics, de personnes qui n'écoutent pas forcément de la musique classique. Et la magie de Jean-Sébastien Bach prend visiblement peu à peu dans les rues de Luxembourg. «Celles et ceux qui nous ont rejoint n'ont pas hésité à prendre sur leurs temps libres pour étaler la musique classique aux quatre coins de la capitale.»

