Elle finit en taule à 91 ans pour fraude fiscale

Le parquet de Flandre-Orientale, en Belgique, a condamné une femme de 91 ans et son fils de 61 ans pour avoir caché de l'argent au Luxembourg, selon 7sur7. Le début de l'affaire remonte à 40 ans et la retraitée n'a pas hésité à faire des montages au Panama pour éviter de payer son dû. C'est en 2014 que la justice bloque finalement 12,3 millions d'euros sur un compte luxembourgeois lui appartenant. Un compte au nom de son fils, contenant 350 000 euros, est également saisi.

Devant le tribunal, l'avocat de l'accusée a demandé que l'on examine la santé mentale de sa cliente. Sans succès. La cour a estimé que c'était elle «le cerveau derrière toute la fraude». Et d'ajouter: «C'est une dame très rusée qui jusqu'à un âge bien avancé était impliquée dans des technologies fiscales de pointe». Elle s'était d'ailleurs rendue au Panama en 2003.

Plus de 7 millions pour l’État

La fraudeuse et son fils ont respectivement écopé de 16 mois de prison, dont 10 ferme, et 8 mois, dont 4 ferme. Ils devront également s'acquitter d'une amende de 600 000 euros et 240 000 euros.

Quant à l'État belge, il va s'adjuger 7,5 millions d'euros sur les 12,3 millions qui étaient cachés. L'argent proviendrait d'une entreprise de textile ayant fermé ses portes dans les années 60.

(L'essentiel/nxp)