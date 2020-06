«Une belle soirée, mais il faudra rentrer plus tôt»

Place Clairefontaine, 19h, il fait étrangement calme pour une veille de fête nationale à Luxembourg-Ville, mais les plus téméraires sont là. En terrasse du café «Beim Lentz», où on a également eu l’occasion de croiser quelques députés.

Tom et Régis profitent des derniers rayons du soleil avant d’enchaîner vers une soirée qui s’annonce totalement différente des années précédentes. «La grande différence par rapport aux autres années, c’est qu’il est indispensable de réserver pour avoir une place en terrasse», nous indique Tom de Bertrange. «Heureusement, le beau temps est de la partie, la soirée s’annonce belle, même si il faudra rentrer plus tôt que les autres années en raison de la fermeture des bars à minuit».

«Grâce à la bonne météo, on devrait avoir du monde sur les terrasses».

«On est posé, on est bien, on avait prévu de passer une soirée entre copains», affirme Régis, Belge frontalier de Bébange (Messancy). «On sait qu’il n’y aura pas de feu d’artifice et on espère qu’il n’y aura pas trop de monde, car la foule, ça ne nous intéresse pas. Pour nous, c’est une fête nationale parfaite».

«En tant que Luxembourgeois, on a la chance de fêter deux fois», rappelle Tom. «Une fois le 22, la veille, et une seconde fois, le 23 juin. C’est donc important d’être là. Grâce à la bonne météo, on devrait avoir du monde sur les terrasses». «On avait l’habitude de croiser énormément de gens les années précédentes, mais ce ne sera pas le cas cette année. Il faut s’adapter», positive Régis. «Malgré la situation, liée à l’épidémie de Covid-19, on peut quand même s’amuser dans des proportions plus réduites».

(Frédéric Lambert/Lessentiel)