Des résidents «prêts à accueillir les Ukrainiens»

Du matériel médical, des couches, des vêtements... Dimanche après-midi, sur le parking du Glacis, à Luxembourg, une camionnette immatriculée en Ukraine, se remplissait de cartons, de sacs et de paquets. Natalia Pavlyk, originaire de la région de Lviv et installée au Luxembourg depuis 26 ans, a organisé le transport.

Présidente d'Ukrainka asbl, l'Union des femmes ukrainiennes au Luxembourg, elle coordonne depuis 2014, des envois vers les zones de combat de matériel médical et paramédical vers l'Ukraine, s'appuyant notamment sur des dons d'Hospilux ou de Service Moyens Accessoires (SMA). «Il y a des pansements, des bandages, du désinfectant pour nettoyer les blessures», raconte la résidente de Belvaux convaincue que «si l'Ukraine tombe, l'Europe est la prochaine».

«C'est l'enfer là bas»

Le chauffeur devrait arriver demain en Ukraine si tout se passe bien. «Cela dépasse la communauté ukrainienne. Hier nous avons eu un don de 500 euros d'une dame luxembourgeoise», confie la résidente de Belvaux. D'autres comme Yevgen Lukyanov, qui vit à Howald, ont profité du véhicule pour envoyer des choses.

«J'ai emmené trois vestes d'hiver, un tire-lait. Mes parents sont là-bas, la famille de ma femme. Tous mes amis. Certains se cachent dans le métro en ce moment. J'ai entendu qu'il y a eu aujourd'hui des bombardements à Boutcha, dans des endroits où j'ai passé mon enfance. Maintenant c'est l'enfer là-bas», confie-t-il.

Outre les dons d'argent aux diverses associations, un élan de solidarité est né sur le web, avec des groupes Facebook comme Host families for refugees of war in Ukraine/Luxembourg dans lesquels des dizaines de personnes se sont proposées d'accueillir des familles de réfugiés.

«On s'identifie à ces gens»

De tout le pays et des régions frontalières des offres pour loger et nourrir 2, 3, 4 personnes fleurissaient. «C'est la moindre des choses», soulignait Michael Hughes, un anglais installé au Grand-Duché depuis six ans, employé à Esch-sur-Alzette et résident près de l'aéroport.

«Nous sommes prêts à accueillir dès demain une ou deux familles. On s'identifie à ces gens. L'Ukraine est à moins de 24 heures de route d'ici», poursuit-il. «Nous attendons une famille qui doit arriver mardi ou mercredi, un volontaire d'Echternach est parti aujourd'hui les récupérer à la frontière polono-ukrainienne», ajoutait Liliana.

«Un élan de solidarité incroyable»

Car certains ont même pris la route, ce week-end, pour transporter du matériel de première nécessité et ramener des réfugiés. À l'image de Boris Bilan, d'origine polonaise et installé au Grand-Duché depuis 20 ans. «L'élan de solidarité a été incroyable. En quelques heures, mon van a été rempli. J'ai de la nourriture non périssable, des vêtements chauds», expliquait-il, avant de partir, hier soir.

Dans son véhicule à neuf places, il a prévu de ramener une famille de réfugiés près de Trèves, et une autre au Luxembourg. Patron d'une entreprise de déménagement, père de deux enfants, il a choisi de mettre tout de côté quelques jours pour aider.

(Nicolas Martin/L'essentiel)